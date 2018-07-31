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'Bikinili poz' kavgası!

Ünlü şarkıcı Hatice, son günlerde paylaştığı bikilini fotoğraf ve videolarıyla olay olmuştu. Sunucu Seda Akgül de geçtiğimiz günlerde bikinisiyle havuza atladığı fotoğraflarını paylaşmıştı. Şarkıcı Hatice son paylaşımında Seda Akgül'e 'taklit' eleştirisi yaptı. Seda Akgül'den ise Hatice'nin yorumlarına yanıt geldi.

'Bikinili poz' kavgası!

Ünlü şarkıcı Hatice, son günlerde paylaştığı bikilini fotoğraf ve videolarıyla olay olmuştu. Sunucu Seda Akgül de geçtiğimiz günlerde bikinisiyle havuza atladığı fotoğraflarını paylaşmıştı. Şarkıcı Hatice son paylaşımında Seda Akgül'e 'taklit' eleştirisi yaptı. Seda Akgül'den ise Hatice'nin yorumlarına yanıt geldi.

31 Temmuz 2018 Salı 08:53
'Bikinili poz' kavgası!

Şarkıcı Hatice, çektiği bikinili videolarını Seda Akgül'ün taklit ettiğini iddia ederek ünlü sunucuya sert eleştirilerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde tanga bikinisiyle havuz ve sörf tahtalı videolarını paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı Hatice, fit vücuduyla dikkatleri çekmişti.

'ÇEKTİĞİM VİDEO VE POZU TAKLİT ET'

TV8'den ayrılan ve yeni sezonda Kanal D'de program yapacak olan sunucu Seda Akgül de bikinisiyle havuza atlarken çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Şarkıcı Hatice, Seda Akgül'ün bu pozlarına 'taklit' diyerek tepki gösterdi. Bir gazetede yer alan haber küpürünü paylaşan Hatice, 'Programda Türkücü Hatice der,aşağılayıcı uslup kullanır. 10 yıldır pop yapıyorum .Sanatçı ile şarkıcı arasındaki farkı bilme sonra gel de beni taklit et, çektiğim videoyu ve pozu taklit et. Pes artık Seda Akgül. Biz yapınca gündem olmak diyorsun da ablam yaşındaki sen yapınca ne oluyor bu durum. Hatırlarsan bir programda fiyatını arttırmaya çalışıyor diye kötü bir üslup kullanmıştın. Sanırım kıskanmışsın. Tayyar abi süpersin. Photoshop’un kralını yapmış abla' notunu yazdı.

SEDA AKGÜL'DEN CEVAP GELDİ 'TAŞ GİBİ KADIN'

Hatice'nin bu sert sözlerine Seda Akgül de Instagram hesabından yanıt verdi. Aynı haberi küpürünü paylaşan Seda Akgül, 'Bu fotoğrafta hiç fotoshop yok. Atlayışımı çok beğendiğim için paylaştım. Hatice’nin pozuyla da ilgisi yok ama ona benzettiyseniz çok teşekkür ederim. Hem yaşça büyüğüm, hem de taş gibi kadın' yazdı.

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