Bikinili paylaşımı sınırları zorladı!

Yaz konserlerine Ege'de devam eden sevilen şarkıcı Göksel, konser yoğunluğuna küçük kaçamak tatillerle mola veriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Göksel, son gönderisinde ise sınırları oldukça zorladı.

Şarkılarıyla büyük bir kitleye hitap eden Göksel'den tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Sempatik şarkıcı hem şarkılarıyla hem de paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Göksel'in son paylaşımı ise sınırları zorlar nitelikte. Hamakta bikinili poz veren Göksel'in göğüs dekoltesi takipçilerin gözünden kaçmadı.

"HER FIRSATTA ÜLKEYE HAYRANLIĞINI DİLE GETİRİYOR"

"Ülkemin hemen hemen her şehrinde şarkı söyledim. Müzisyenliğin en güzel taraflarından biri de bu. Memleketimin insanını iyi tanıyorum. Kışın Diyarbakır, Bingöl ve Siirt'teydik. Şimdi ise Marmaris'te şarkılarımızı söyledik. Ben bu çok renkliliğe bayılıyorum" sözleriyle ifade etti.