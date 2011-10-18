Beyniyle Sevişeceği Erkek Arıyor!

Hülya Avşar'dan seks hayatına dair enteresan sözler...

Genç sevgili sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

Kendisini hala Türkiye'nin en güzel kadını olarak görüyor. Egosu bu konuda tavanda geziniyor... Ayşe Arman'a verdiği röportajda "sevgilisiz" hayatını ve "sekse" dair özel düşüncelerini paylaşıyor.

İşte o söyleşiden enteresan bölümler:

GENÇ SEVGİLİ İSTER Mİ? Ben öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. O da senden küçüklerle sanki çok mümkün değil. ya da ben olabileceğine inanmıyorum. Ne diyorsam, tek bir cümlede anlatabilmeliyim, iki saat ona izah etmemeliyim. Her şey de seks değil. Ben, beynimle sevişmeyi seviyorum. Beyniyle sevişebildiğim erkeğin seksinden zevk alıyorum. O yüzden genç sevgili zor.

KENDİNE BAKMAYAN ERKEĞİ YATAĞA ALMAM Spor yapmayan, vücudundaki teri atmayan, bedenine bakmayan bir erkeği… Yatağa almayı bırak, suratına bile bakmam. Bakamıyorum. Basbayağı midem bulanıyor. (...) Bana pis geliyorlar! Düşünsene bir gün önce belki içki içti, ne yedi ne yaptı, ne etti, vücudunda onlar, hâlâ duruyor. Göbekli erkeklere de tahammül edemiyorum. Erkeğin spor yapmaması demek, benim için ilkokul mezunu bile olmaması gibi bir şey.

SEKSSİZ KALABİLİRİM... Etrafımda seks yapmak için yakışıklı erkek arayan birçok kadın görüyorum. İnsan, özel ve güçlü şeyler hissetmeden nasıl seks yapabilir? Ben yapamam. Seks dürtülerim tamamen sıfıra iniyor. Ama seviyorsam da, hormonlar inanılmaz bir şekilde devreye giriyor. Dolayısıyla sekssizlik, çok hoşlanacağım bir erkek hayatıma yeniden girinceye kadar devam edebilir.