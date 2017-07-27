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27 Temmuz 2017 Perşembe 16:51

Beyninden Tümör Alındı

Beyninden Tümör Alındı
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Türkan Şoray ile ilgili flaş açıklama!
'Beyninden tümör alındı' haberiyle ilgili Türkan Şoray'ın doktorundan açıklama geldi. İşte Türkan Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili son durum...

Bir süredir Cushing sendromu tedavisi gören Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

"Beyninden Tümör Alındı" şeklinde çıkan haberlerden sonra yapılan açıklamada, Türkan Şoray'ın Hipofiz bezindeki küçük tümörden kaynaklanan teşhisle ameliyat olduğu, Hipofiz bezinde kortizon salgılayan iyi huylu küçük bir tümörün alındığı belirtildi.

Türkan Şoray'ın doktorundan yapılan açıklama:
Bir süredir Cushing sendromu nedeniyle takip edilen Türkan Şoray, tespit edilen hipofiz adenomu nedeniyle; 10.07.2017 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat oldu. Türkan Şoray, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle ameliyat edildi. Ameliyatın başarıyla geçtiğini belirten Prof. Dr. Gazioğlu, Türkan Şoray'ın sağlının olağan seyrinde olduğunu belirtti.


 
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