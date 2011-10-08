Berrak'la cipinde buluştu

Manken Özge Akbulut’la birlikte olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam “III. Richard” oyununu Berrak Tüzünataç’la izledi.

İmirzalıoğlu, “Ezel”de sevgilisi Bade’yi oynayan Tüzünataç’la görüntülenince rahatsız oldu ve “Siz şimdi yanlış bir şey yazarsınız” dedi.

Tüzünataç, İmirzalıoğlu’ndan 5 dakika önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’ndan ayrıldı. İmirzalıoğlu, cipinin yanında bekleyen Tüzünataç’ı evine bıraktı.

Her yere Özge Akbulut’la giden İmirzalıoğlu’nun Tüzünataç’la görülmesi, “Sevgilisiyle ayrıldı mı?” sorusunu akla getirdi.