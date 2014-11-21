Berrak Tüzünataç'tan Cem Yılmaz'a yakın markaj!

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre açılış davetinde Cem Yılmaz ’ın yanından bir an olsun ayrılmayan Berrak Tüzünataç, sergi sonrası düzenlenen partide de Yılmaz ’a yakın durdu ve peşinden ayrılmadı.



Mekânın kapanmasına yakın Tüzünataç ’la fotoğraflarının çekildiğini fark eden ünlü komedyen, muhabirlere “Nasıl, güzel görüntü alabildiniz mi?” diye sordu. Tüzünataç ’ın bir sonraki filminde oynamak için Yılmaz ’dan söz aldığı öğrenildi.