Berrak Tüzünataç hakim karşısına çıktı!

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre İstanbul 64 ’üncü Asliye Ceza Mahkemesi ’nde dün görülen duruşmaya avukatıyla katılan oyuncu, herhangi bir madde kullanmadığını belirterek şunları söyledi: “O dönem yurtdışındaydım. Türkiye ’ye giriş yaptığımda polis beni gözaltına almadı. Avukatımla emniyete kendim gittim. Herhangi bir çekincem olsaydı polise gitmezdim. Görevliler, iki olay nedeniyle uyuşturucu kullandığımdan şüphelendiklerini söyledi.



Bir arkadaşım beni arayıp bir yere davet etmişti. Polisler uyuşturucu içmek amacıyla davet edildiğimi sanmış. Bir de bakkala verdiğim siparişlerin yanında sigara kağıdı istemiştim. Çünkü o dönem sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bunu uyuşturucu kullandığıma yormuşlar. Şu an sigarayı bile bıraktım. Bunun sonuçlarının hayatımın geri kalanını etkilemesini istemiyorum. Ben bunu hak etmiyorum.”



Hakimin “Rapor sonuçlarınızda kanınızda kokain tespit edilmiş buna ne diyorsunuz?” sorusuna Tüzünataç ’ın isteği üzerine avukatı yanıt verdi. Avukat Gözde Kılıç, “Müvekkilimin uçuş korkusu vardır. Bundan dolayı Xanax kullanmıştır. Kanında bulunan bazı maddeler buna ilişkindir” dedi. Duruşma ertelendi.