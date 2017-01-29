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29 Ocak 2017 Pazar 12:22

Berkay'dan 'üçüncü kişi' Açıklaması

Berkay'dan 'üçüncü kişi' Açıklaması
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Berkay'dan 'üçüncü kişi' açıklaması

Bir dönem adı Asena Atalay'la anılan Berkay, Caner Erkin'in "Asena evliliğimiz sırasında üçüncü kişilerle birlikte oldu" sözleri hakkında konuştu.

Berkay, önceki akşam Mall of İstanbul'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir dönem adı Asena Atalay'la anılan Berkay'a, Caner Erkin'in "Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım" sözleri hatırlatıldı ve "Çıkan haberlerde sizin de adınız geçti, Caner Erkin'in bu sözlerine ne diyeceksiniz?" diye soruldu.

HERKES KALBİNİN EKMEĞİNİ YİYOR

Şarkıcı, şöyle yanıt verdi: "Üçüncü kişiler diyor, kişi demiyor. 'Kişiler' olunca bir kişi olmuyor zaten. Konunun benimle alakası yok. Beni ilgilendiren bir konu değil. Adım 3 yıl önce geçmiş olabilir ama kendisine sorarsanız cevabı verir. Biz eşimle gayet mutluyuz. Gündemimizin yüzde 1'i bile değil bu konu. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor."
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