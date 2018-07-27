Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını sızdıran kişinin kimliği şoke etti!

Oyuncu Berk Oktay ile boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı.

Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

"SONUCUN BÖYLE ÇIKACAĞINI HAYAL EDEMEZDİK"

Ünlü oyuncunun avukatı Serdar Öktem, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde siber şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü çiftin özel fotoğrafları, Merve Şarapcıoğlu’nun instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hack’lendiği ileri sürülmüş ve Oktay-Şarapçıoğlu ikilisi, kamuoyuna aşağıda görülen açıklamayı yapmıştı.