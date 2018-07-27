banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.599
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3538
EURO
5.6540
Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk
GONYAK HIRSIZLARINA EK TUTUKLULUK
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katil elimizde kaldı
KATİL ELİMİZDE KALDI
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil elimizde kaldı
Kapat

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını sızdıran kişinin kimliği şoke etti!

Fotoğrafları o kişi sızdırmış!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını sızdıran kişinin kimliği şoke etti!

Fotoğrafları o kişi sızdırmış!

27 Temmuz 2018 Cuma 23:19
Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını sızdıran kişinin kimliği şoke etti!

Oyuncu Berk Oktay ile boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı.

Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

"SONUCUN BÖYLE ÇIKACAĞINI HAYAL EDEMEZDİK"

Ünlü oyuncunun avukatı Serdar Öktem, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde siber şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? 

Ünlü çiftin özel fotoğrafları, Merve Şarapcıoğlu’nun instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hack’lendiği ileri sürülmüş ve Oktay-Şarapçıoğlu ikilisi, kamuoyuna aşağıda görülen açıklamayı yapmıştı.

--3635787.jpeg

 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başka kadınlarla olmamı karım istiyor"
"Başka kadınlarla olmamı karım istiyor"
Bir final daha mı? Reytingler düşüşte
Bir final daha mı? Reytingler düşüşte
Çıplak fotoğrafa ilginç yorum
Çıplak fotoğrafa ilginç yorum
Araçtan inen Hülya Avşar'a ceza geliyor!
Araçtan inen Hülya Avşar'a ceza geliyor!
'Evden çıkan ilk kişiyi vuracağım!'
'Evden çıkan ilk kişiyi vuracağım!'
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy tanınmaz halde
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy tanınmaz halde
Çizmeleri 10 bin TL
Çizmeleri 10 bin TL
Benden sonra sizce çapkınlık yapabilir mi?
Benden sonra sizce çapkınlık yapabilir mi?
Tatlıses Klasiği’ne 166 bin liralık icra
Tatlıses Klasiği’ne 166 bin liralık icra
Kim der 57 yaşında
Kim der 57 yaşında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim