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Beren Saat yeni filminde anne oluyor

Güneş'in özel haberine göre son dizisi "İntikam" geçen şubat sonunda biten Beren Saat, 'İçime sinen proje çıkmadı' diyerek yüzünü dinlendirme kararı almıştı

Beren Saat yeni filminde anne oluyor

Güneş'in özel haberine göre son dizisi "İntikam" geçen şubat sonunda biten Beren Saat, 'İçime sinen proje çıkmadı' diyerek yüzünü dinlendirme kararı almıştı

24 Kasım 2014 Pazartesi 11:35
Beren Saat yeni filminde anne oluyor
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Güneş'in özel haberine göre son dizisi "İntikam" geçen şubat sonunda biten Beren Saat, 'İçime sinen proje çıkmadı' diyerek yüzünü dinlendirme kararı almıştı. Bu arada 29 Temmuz'da Kenan Doğulu'yla evlenen ve bebek yapma planını hayata geçirme kararı alan Saat'e tam da istediği gibi bir teklif geldi.

Yönetmen Kemal Yılmaz, '9oN' isimli filmindeki Emine karakterini Saat'e önerdi. Anne olmaya hazırlanan 8 kadının hikayesini anlatan filmde Saat, Emine karakterine hayat verecek. Bir nevi annelik provası da yapmış olacak.

Çekimler Aralık'ta başlıyor

Casting çalışmaları devam eden filmde, rol alacak diğer kadınlar ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Güzel oyuncu, gişe yerine daha çok festivaller düşünülerek çekilecek olan filmde oynayacağını "Yeni film geliyor" notuyla instagram sayfasından geçen günlerde duyurmuştu. Beren Saat, yaz başında hala olmuştu.


Anahtar Kelimeler:
Beren SaatKemal YılmazSon Haberler
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