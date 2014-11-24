Beren Saat yeni filminde anne oluyor

Çekimler Aralık'ta başlıyor

son dizisigeçen şubat sonunda bitendiyerek yüzünü dinlendirme kararı almıştı. Bu arada 29 Temmuz'da Kenan Doğulu'yla evlenen ve bebek yapma planını hayata geçirme kararı alan Saat'e tam da istediği gibi bir teklif geldi.Yönetmenisimli filmindeki Emine karakterini Saat'e önerdi. Anne olmaya hazırlanan 8 kadının hikayesini anlatan filmde Saat, Emine karakterine hayat verecek. Bir nevi annelik provası da yapmış olacak.Casting çalışmaları devam eden filmde, rol alacak diğer kadınlar ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Güzel oyuncu, gişe yerine daha çok festivaller düşünülerek çekilecek olan filmde oynayacağınınotuyla instagram sayfasından geçen günlerde duyurmuştu. Beren Saat, yaz başında hala olmuştu.