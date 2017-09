'Beni Orgazma Çıkartacak Rolü Bekliyorum'

Türk sinemasında 80'li yıllara damgasını vuran oyuncu Serpil Çakmaklı, "Nasıl bir rol sizi doyuma ulaştırır?" sorusuna bu yanıtı verdi.Serpil Çakmaklı, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuştu. Rol aldığı filmlerdeki erotik sahneleriyle dikkati çeken 55 yaşındaki oyuncu, kendisini oyunculukta orgazma çıkartacak, açlığını giderecek bir karakter ile sinemaya dönmek istediğini açıkladı.Uzun zamandır ekranda göremiyoruz sizi.Bilinçli olarak verdiğim bir karar değildi ama şartlar o şekilde gelişti. Ben çocuğum olmayacak sanıyordum. Gördüğüm tedavi sonucunda Merve dünyaya geldi. Şimdi 23 yaşında. Merve’nin hayatıma gelişi bir mucize gibiydi. O yüzden iş, güç hiçbir şeyi gözüm görmedi.Geçmişte kazandığınız para bugüne de yetiyor mu?Yetiyor. Zamanında akıllıca yatırımlar yaptım. İyi paralar kazandım. Bazen insanları duyuyorum, “Biz kazanamadık” diyorlar. Şaşırıyorum. Sahneye çıkan insanların iyi para kazanmaması mümkün değil. Ben çalışmaktan evimin yolunu zor buluyordum.Bugünkü aklınız olsa o kadar erotik sahnede oynar mıydınız?Bunu kabul etmiyorum. Günümüzde her şey yapılıyor ekranlarda. Ben amatör kalırım yenilerin yanında. Biz de cömert sahneler çekiyorduk ama altımızda taytlarımız oluyordu.Beren Saat sevişme sahnelerinde araya yastık konulduğunu söylemişti.Bizde yastık olmazdı. Profesyonellikte ona gerek var mı bilmiyorum.'Televizyon muhafazakarlaşıyor' fikrine ne söylersiniz?Saçmalıyorlar. Hepsi öpüşüyor. Şimdiki oyuncular gayet rahat. Bizim jenerasyonumuzu amatör bırakacak şeyler yapılıyor.Mesela neler?Bizim dönemimizde evli bir kadının öpüşmesi büyük olaydı. O zaman için hangi erkek bunu kabul ederdi. Şimdi bakıyorsun, evli oyuncuların hepsi rahatlıkla öpüşüyor. Kurallar değişti, yumuşadı.'Sevişme sahnelerinde gerçek etkileşim oluyordu' diyenler de var.Mümkün değil. Bir kere ortam müsait değil. Işıklar altında. Bazen herkes çıkartılır, sadece yönetmen ve asistanı kalırdı içeride. Çünkü utanırdık. Öyle bir ortamda neyin etkilenmesi!Kadir İnanır ile yaşadığınız aşkı biliyoruz.Aşkın ne zaman, nerede, nasıl geleceğini bilemezsiniz. Zaten çok geçmişte kalmış bir konu.Zirvedeki iki ismin birlikteliği zor olsa gerek.Özgüvenli insanlar için geçerli değil bu. Kıskançlık her zaman, her ilişkide var hayatım. Hiçbir zaman bitmez. Hele bizim mesleğimizde. Egolar bol, kompleksler bol.Sizde hiç yok mu ego?Kendimle o kadar çok yüzleştim, oraları o kadar aştım ki. Bazı sanatçılara bakıyorum, sosyal medyada sevenlerinin iltifatlarına cevap yazmaktan aciz. Ayıp! O halk getirdi seni oraya.Hiç bir erkekten şiddet gördünüz mü?Bir Tokat yedim.Tepkiniz ne oldu?Ben de ona tırnaklarımı geçirdim. Her tarafını yoldum. Kadın aciz değil. Bunu öğrenmeleri gerekiyor erkeklerin.Nasıl bir rolle sinemaya dönmek istersiniz?Kimseye, 'Serpil durdu durdu yaptığı işe bak' dedirtmem. Beni oyunculukta orgazma çıkartacak, açlığımı giderecek bir karakter olmalı.Nasıl bir rol sizi o doyuma ulaştırabilir?Engelli bir kardeşimizi oynamayı çok isterim. Onların yaşamını, psikolojik dünyasını düşünsenize. O derinlikte bir karakter yazılmalı. Ancak o zaman orgazm olabilirim. Ben ona açım. Güzel işlere açım.