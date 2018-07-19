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Beni İntizar'dan koruyun!

Mustafa Ceceli, İntizar’dan korunma istedi

Beni İntizar'dan koruyun!

Mustafa Ceceli, İntizar’dan korunma istedi

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:15
Beni İntizar'dan koruyun!

Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasındaki ilişki iddiaları üzerine çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli, bu kez İntizar’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.

Ünlü şarkıcıyı haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.

Mustafa Ceceli, geçen yıl Mayıs ayında boşandığı eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını iddia ederek 7 yaşındaki çocuğu Arın’ın velayetini almak için 3 Temmuz 2018 tarihinde dava açmıştı. Ceceli, eski eşi ile şarkıcı İntizar’ın ilişkisi olduğuna dair görüntüleri de mahkemeye delil olarak sunmuştu. Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in velayet davası devam ederken geçtiğimiz hafta bu görüntüler internete sızmış, magazin gündemini sarsmıştı. Mustafa Ceceli tepkilerin odağında yer almıştı. Görüntülerin internet sitelerine yayılması üzerine Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik peş peşe açıklamalar yapmıştı. Mustafa Ceceli bu kez İntizar’ın yaptığı açıklamanın ardından yine mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Mustafa Ceceli’nin talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle ünlü şarkıcıya yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Öte yandan velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, 7 yaşındaki Arın Ceceli’nin haklarının mahkemede korunması ve çocuğu mahkemede temsil etmek adına İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyum atanması talebinde bulundu. İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin çocuğun menfaati için kayyum ataması bekleniyor.

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