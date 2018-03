Ben tek çocuğum, tek çocuk yapacağım

Çağan Irmak’ın filmlerinde oynamayı çok isteyen Gökçe Bahadır’ın hayali sonunda gerçek oldu. “Dedemin ınsanları”nda Irmak’ın annesini canlandıran genç oyuncu, mutluluğunu Seninle dergisiyle paylaştı: “Kendimden korkuyorum artık, istediklerim bir bir oluyor!

”Oyunculukla ilgili hayallerinizin hangi noktasındasınız?

- “Yaprak Dökümü”, hayallerimin çoğunun gerçekleşmesini sağlayan bir yapım oldu. “Dedemin ınsanları” filmi de öyle. ılk sinema filmim bu benim. Aslında bu filmle en büyük hayalim gerçek oldu diyebilirim. Bundan sonrakiler ekstra keyif işi olacak herhalde...

Bir de müzikal yaparsam her şeyi yapmış olacağım. Şarkı söylemeyi seviyor musunuz? - Evet. Aynı zamanda şarkı söyleyip dans ettiğiniz, tüm performansınızı, enerjinizi canlı olarak gösterebildiğiniz bir alan müzikal. Her oyuncunun hayalinde vardır bu. Oyunculukta aslında istediğim bir yerdeyim şu an. Çok ağır ağır ama kendimden emin, sindire sindire ilerliyorum.

Bir acelem, telaşım yok. Bugüne kadar yaptığım her şeyden çok memnunum, hepsi bana bir şeyler kattı. Çok güzel bir yerdeyim. Hep kendi kendime “Bir sinema filmim olsun ama Çağan Irmak’la olsun” diyordum. O da nasip oldu. Kendimden korkuyorum artık, istediklerim bir bir oluyor! İstedikleriniz hep gerçek olur mu? - Bilmiyorum ama bu benim çok başıma geliyor, ne istersem oluyor. Çağan’ın filmi bu konudaki en son nokta oldu herhalde. Bu işe başladığımdan beri Çağan’la bir sinema filmi çekmeyi istiyordum. Bir şeyi istediğimde çok yürekten istiyorum, o yüzden oluyor herhalde. “Yaprak Dökümü”nü de çok istemiştim.

DURDUM DURDUM TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUM

Sadece Çağan Irmak olduğu için mi kabul ettiniz bu filmde oynamayı?

- Çağan adının olması zaten hayallerime ulaşmam demekti ama senaryo da beni büyüledi. Rolü gördüğümde çok hoşuma gitti. Çok sıcak, çok hoş bir kadını, Çağan’ın annesini oynuyorum orada. Egeli. Ailesine düşkün, anaç bir karakter. “Yaprak Dökümü”nün son bölümlerindekini saymazsak ilk anne rolünüz galiba? - Evet. Bu şekilde anne olmak bambaşka. Hiç zorlanmadım. Çocukları çok seviyorum, o çok yardımcı oldu. Genç bir anneyi oynamam da rolüme çok yardımcı oldu. Benim için farklı bir roldü. Dominant, anaç bir kadını daha önce hiç oynamamıştım.

Rolün size kattığı şeyler neler?

- Farklı bir dünyayı tanıma fırsatı buldum. Ege’yi, farklı bir kültürü öğrenmemi sağladı. Bizim mesleğin en sevdiğim yönü bu. Onlar nasıl davranırlar, nasıl konuşurlar, nasıl hareket ederler hepsini araştırdım. ıkincisi, oyunculuğumu zenginleştirdi. En önemlisi bir sinema filmim oldu. Durdum durdum, turnayı gözünden vurdum. Bugüne kadar çok sinema filmi teklifi geldi ama hiçbiri içime sinmemişti.

BENİ SÜREKLİ GÜLDÜREN BİRİ VAR HAYATIMDA

Yeni evlisiniz. Mutluluğun resmini çizin desem? - Eskidik aslında ama... Benim için huzurlu olmak öncelikli. Yaşadığım yerde keyifli vakit geçiriyor olmak hayatımda her zaman ön planda olmuştur. Hiçbir zaman keyif almadığım bir yerde keyif alıyormuşum gibi davranmadım. ıçi dışı bir insanım ben. Dolayısıyla bir yerde mutluysam mutluyum, değilsem değilim. Başarılı olmak benim için mutluluktur. Evlilik de sevdiğim insanla hayatımı birleştirmiş olmanın verdiği mutluluk. şu an sizinle burada olmak da benim için mutluluk. Çünkü yaptığım güzel şeyleri anlatıyorum. Mutluluğun resmi şu an bile olabilir. Keyif aldığım her an her dakika diyebilirim.

Evlilik öncesi ve şimdiki Gökçe’nin hayata bakışı arasında neler değişti?

- Evimde çok mutluyum. Çamaşır, bulaşık, yemek gibi şeylerden çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim ama... Neyse ki bir yardımcım var, o her şeyi hallediyor. Onun haricinde ev alışverişinden hoşlanıyorum. Ben iki dizi, bir film arasında evlendim. Eşyalarımı tamamlayamadım bile. Aslında benim hayatımda çok büyük bir değişiklik olmadı. Belli bir düzenim vardı, o devam ediyor. Eşim de oyuncu, düzenimizi bozacak bir şey yapmadık. Sadece sorumluluklarım arttı diyebilirim. Sonuçta artık biriyle yaşıyor, hayatı onunla paylaşıyorsunuz. Yeni olduğum için belki farkına varamadım ama hayata bakışımı değiştirdiğini düşünmüyorum.

Eşiniz Ali Sunal’ın hangi yönü sizi etkiledi?

- Samimi ve çok esprili oluşu. Biz birbirimizi daha önceleri de görmüştük. Çok doğal bakıyordu, çok içten gülüyordu, çok esprili... Sürekli güldüren biri var hayatımda düşünsenize... Ben gülmeyi çok seviyorum. Beni bunlar çok etkiledi. ılk akşam yemeğine çıktığımızda o kadar çok gülmüşüm ki eve döndüğümde hâlâ gülüyordum.

Ailesiyle aranız nasıl?

- Gayet iyi, çok iyi anlaşıyoruz.

HEP ACILI KADIN ROLLERİ GELDİ

Gündemde bundan sonra neler var? - Yeni dizim devam ediyor. şu an önümde başka bir şey yok.

Beş yıl boyunca Leyla karakterini canlandırdınız.

Bu rolden çabuk sıyrılabildiniz mi? - Hiç kolay olmadı. Çok çabuk silinebilecek bir karakter değildi çünkü. Ben Leyla’dan “Sensiz Olmaz” dizisindeki Begüm karakteriyle sıyrıldım. Bundan sonra işim daha kolay olacaktır benim. Bambaşka bir karakter Begüm. Leyla yıpranmış bir karakterdi. Begüm beni zenginleştirebilecek karakterlerden biri. Bana bir sürü senaryo gelmişti yeni dönem için ama hepsi acılı kadındı. Hep dramdı. Evet dram olsun ama ağır dram olmasın. Belki iki sene sonra evet ama “Yaprak Dökümü”nden sonra hayır... O çok ağlayan, ağır dramı istemedim.

BEN TEK ÇOCUĞUM,TEK ÇOCUK YAPACAĞIM

Bu zamanda erkekleri evliliğe ikna etmek hem kolay hem zor... - Doğalında gelişiyorsa gelişiyor, yoksa gelişmiyor. Zorlama ya da taktik ile gerçekleşebileceğini düşünenlerden değilim ben. Ama böyle yapanlar da var, onlara da saygı duyuyorum. Ben çok kendim gibi davranıyorum, olduğum gibi. Benimle bu şekilde hayatını birleştirebileceğine inanmış ki, evlendik. Doğallık çok önemli diyorum. Planlarınızda çocuk var mı? - Evet. Çocukları çok seviyorum. şu an için değil ama daha sonra çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Ben tek çocuğum. O yüzden tek çocuk yapacağım. Ablam abim olmasını, kardeşim olmasını hiç istemedim. Eksikliğini de duymadım.