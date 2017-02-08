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08 Şubat 2017 Çarşamba 21:10

Beklenmedik Aşk İtirafı...

Beklenmedik Aşk İtirafı...
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Seda Demir: 18 yaşımda İlhan Mansız’a aşıktım
'Survivor 2017' yarışmasına ilk veda eden isim olan oyuncu Seda Demir, aynı takımda yer aldığı eski milli futbolcu İlhan Mansız hakkında flaş bir itirafta bulundu.

İlhan Mansız’la yaşadığı tartışmalar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Seda Demir, “İlhan’la tartıştık, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özrünü kimse duymadı. Orada hatalı olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiği bir futbolcuydu. Ben 18 yaşında İlhan’a aşıktım” ifadelerini kullandı.

“Gençliğinde aşık olduğunu ona söyledin mi?” sorusuna ise “Söyleyemedim. İlk günden tartışma çıkardığı için vazgeçtim. Çünkü kırıldım” yanıtını verdi. Survivor’dan elenen Seda Demir, İlhan Mansız’ın yanı sıra bir diğer eski futbolcu Serhat Akın’a da çok kırgın olduğunu açıkladı.


 
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