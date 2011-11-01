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Behzat Ç. kadrosuna iki yeni isim

Behzat Ç.’nin yapımcısı Tarkan Karlıdağ, Van depremine yardım konusunda “Paramızla rezil olduk...

Behzat Ç. kadrosuna iki yeni isim

Behzat Ç.’nin yapımcısı Tarkan Karlıdağ, Van depremine yardım konusunda “Paramızla rezil olduk...

01 Kasım 2011 Salı 16:06
Behzat Ç. kadrosuna iki yeni isim
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Behzat Ç.’nin yapımcısı Tarkan Karlıdağ, Van depremine yardım konusunda “Paramızla rezil olduk. Sözünü verdiğimiz şey ilk seans geliriydi. Üzerine para da ekledik ama yine de yanlış anlaşıldık” dedi.

Ayrıca dizinin yeni bölümlerine iki oyuncu daha katıldı. 

Behzat Ç.’nin starı Erdal Beşikçioğlu ile yapımcı Tarkan Karlıdağ, katıldıkları ‘Böyle Bir Şey Var mı?’ programında Van yardımı konusuna açıklık getirdi. Tarkan Karlıdağ, “Biz Türkiye’deki ilk günün ilk seansını depremzedelere bağışlayacağımızı açıklamıştık ama ‘ilk günün tüm hasılatı’ ifadesinin yer aldığı haberlerle karşılaştık. İlk günün ilk hasılatı olarak 8 bin lira topladık.

 Üzerine para koyduk ve 35 bin liraya tamamladık. Buna rağmen biz depremzedelerin üzerinden pirim yapmaya çalışan insanlar olarak gösterildik. Paramızla rezil olduk. Bağış yapacağımızı açıkladığımız için pişman olduk” dedi. Behzat Ç.’den sonra çekilecek ve Erdal Beşikçioğlu’nun da oynayacağı yeni dizi hakkında ipucu veren Karlıdağ, “Behzat Ç’yi unutturacak bir rol olacak. Tarihe uzanacağız... Makedonya’ya gidiyoruz mekan bakmak için” diye konuştu.

Öte yandan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın yeğeni olduğunu doğrulayan Erdal Beşikçioğlu, “Siz de Behzat Ç. gibi küfür eder misiniz” sorusunu, “Hepimiz etmiyor muyuz?.. Özellikle bir Ankaralı olarak ben İstanbul’a indiğim anda küfür etmeye başlıyorum. Çünkü İstanbul trafiği küfür edilmeyecek gibi değil” sözleriyle cevapladı. Star gazetesinin haberine göre; dizinin 13 Kasım'da başlayacak yeni bölümlerine Ahmet Uğurlu ve Mine Tugay da dahil oldu.

Son Güncelleme: 01.11.2011 16:06
Anahtar Kelimeler:
SinemaDepremSeniKalbimeGömdümBehzatÇVanDiziz
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