BDP'den Bengi Yıldız'a uzaklaştırma cezası

Bodrum'da havuzda çekilen fotoğrafları nedeniyle partisinin Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yıldız hakkında BDP tüzüğünün 93. maddesine göre, 1 yıl uzaklaştırma kararı verildi. BDP, Yıldız ile ilişkilerini bir yıl donduracak. Bu karar nedeniyle Yıldız, TBMM'de de BDP grubu ile birlikte oturamayacak. Otursa bile BDP grubuna dahil olamayacak, alınan kararlarda söz sahibi olamayacak. Yıldız, bu karar gereğince sadece Meclis'te değil, BDP'de de aktif rol alamayacak. Yıldız, partinin toplantılarına katılma, alınan kararlara dahil olma hakkından bir yıl boyunca men edildi. Karar, Yıldız'a da tebliğ edildi.