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"Başka kadınlarla olmamı karım istiyor"

Sosyal medyada birçok güzel kadınla poz veren ünlü playboy Travers Beynon, çok eşli hayat tarzına kendini karısının yönlendirdiğini söyledi.

"Başka kadınlarla olmamı karım istiyor"

Sosyal medyada birçok güzel kadınla poz veren ünlü playboy Travers Beynon, çok eşli hayat tarzına kendini karısının yönlendirdiğini söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 20:04
"Başka kadınlarla olmamı karım istiyor"

Sosyal medyada Candyman olarak tanınan 46 yaşındaki Travers Beynon, çevresinde birbirinden güzel çok sayıda kadınla çektirip paylaştığı pozlarıyla tanınıyor. Taesha Beynon ile evli olan Travers Beynon, çok eşli hayat tarzına kendisini eşinin yönlendirdiğini anlattı.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE KARIMLA ÇOK İLGİLENMEDİM"

İngiliz The Sun gazetesine açıklama yapan Beynon şunları söyledi: "Karım Taseha ve ben 2009 yılında katıldığımız bir partide tanıştık. O gece çok fazla konuşmadık, çünkü ben eğlenmekle çok meşguldüm. Daha sonra bir gece kulübünde tekrar karşılaştık."

ŞİRKETİNİN DEĞERİ 250 MİLYON DOLAR

Avustralyalı iş adamı Beynon, şirketinin toplam değeri 250 milyon dolardan fazla ve yaptığı her partiye 500 bin dolar civarında harcama yaptığını belirtiyor.

"BENİM "CANDYMAN" OLMAMI KARIM İSTEDİ"

Kendisini bir sosyal medya fenomenine dönüştüren Candyman konseptinin de Taesha tarafından hazırlandığını söyleyen iş adamı Travers Beynon, karısının dünyada en çok güvendiği insan olduğunu da sözlerine ekledi.

"HAYATIMA ZAMAN ZAMAN BAŞKALARI DA GİRİYOR"

Karısı Taesha'nın yanı sıra Nisha adında bir sevgilisi de olan Travers Beynon, zaman zaman hayatına başkalarının girdiğini de söyledi.Travers ve Taesha Beynon'ın dört çocuğu bulunuyor.

"BEN ASLA PLAYBOY OLMAK İSTEMEDİM"

Aslında Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner ve modacı Gianni Versace'nin idolleri olduğunu söyleyen Trevors Beynon, "Ama ben asla bir modacı olmak istemedim, Hugh Hefner gibi de olmak istemedim" diye konuştu.

"HAYALİ FUTBOLCU OLMAKTI"

Anlattığına göre çocukluk yıllarında Beynon'ın asıl hayali futbolcu olmaktı. Ama 17 yaşında geçirdiği kazadan sonra bir daha futbol oynamadı. Bu kez de modelliğe yöneldi. Ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak 10 yıl boyunca dünyayı dolaştı.

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