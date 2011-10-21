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Başarılı İlişkinin İpuçları

Nezaket, çiftleri bir arada tutan tutkaldır.

Başarılı İlişkinin İpuçları

Nezaket, çiftleri bir arada tutan tutkaldır.

21 Ekim 2011 Cuma 12:26
Başarılı İlişkinin İpuçları
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İlişkinin ilk zamanları geçince ve çiftler birbirlerine alışıp rahatlayınca, başlangıçtaki nazik söz ve jestler yavaş yavaş azalmaya başlar. Ancak nezaket, çiftleri bir arada tutan tutkaldır.

 

1) "Günaydın!" de!

Sabahları alarm saati ayaklamaya başlayınca, saati duvara fırlatmak ya da banyoya koşmak yerine, yanındaki erkeğe dönüp tatlı tatlı gülümse ve "Günaydın!" de.

Araştırmalar, bunu her gün yapan çiftlerin yüzde 94'ünün daha mükemmel bir ilişkiye kavuştuğunu gösteriyor. Diğer taraftan, sabahları birbirine nadiren günaydın diyen çiftlerin ilişkileri ortalamanın altında seyrediyor.

Bu kelimeyi bu kadar sihirli kılan nedir? Erkeğine günaydın dileğini ilettiğinde, bugünün gerçekten de aydınlık olacağını çünkü beraber uyandığınızı dile getirmiş oluyorsun. Sabaha pozitif hislerle başlarsan, bütün günün pozitif olacağını da unutma!

2) Minnettarlığını Göster

Erkeğinin senin için yaptığı şeyler vardır: Bazen ayaklarını ovar ya da sen yataktayken kahveni getirir. Bir de ilişkiniz için yaptıkları vardır: Çöpü dışarıya koyar veya köpeği yürüyüşe çıkarır.

Erkekler bizim hoşumuza gidecek şeyler yaptığında onlara teşekkür ediyoruz ama onların da yararına olacak işler başardıklarında fazla ilgi göstermiyoruz. Oysa düşünceli davranışlar hayatımızı ve ilişkilerimizi güzelleştirdiği için, onların farkında olmak önemlidir.

Mesela hayatındaki erkek bakkaldan süt aldığında ona teşekkür ederken, cümlenin başına sihirli kelime "biz"i eklemeyi dene: "Bize süt aldığın için teşekkür ederim." Eğer yaptığı iş senin de yararınaysa, ona teşekkür etmek için nedenin var demektir.

3) Birbirinizi İnsanların İçinde Pohpohlayın

Erkekler "Bu tshirtin içinde karnım nasıl görünüyor" gibi bir soruyu nadiren dile getirir ama onların da en az kadınlar kadar iltifata muhtaç olduğunu unutmamalısın.

Bazı konulardaki (dün geceki ateşli seks seansı gibi) iltifatlarını baş başa kaldığınız zamanlara saklayabilirsin. Ancak dostların arasındayken söyleyeceğin birkaç gönül okşayıcı söz, hayatındaki erkekten gurur duyduğunu gösterecektir.

İltifatları fazla abartma, bu sefer utanmasına neden olabilirsin. Onun erkeksi duygularına gönderme yapan samimi övgülerini dile getirmelisin. "Bu sabah işe gitmeden evvel hem bilgisayarımı tamir etmen, hem de anneni havaalanına götürebilmen harikaydı!" gibi bir iltifat, ona takdir edildiğini ve sevildiğini hissettirir.

4) Sözünü Kesme

Science dergisinde yayımlanmış olan bir araştırmada, yaygın inanışın aksine erkeklerin de en az kadınlar kadar geveze olduğu ortaya çıkmış. Hayatındaki erkek fazla konuşkan değilse, bunun sebebi onun sözünü sürekli kesmen olabilir.

Erkeklerin susup uzaklaşmasının önemli bir nedeni, partneri tarafından sözünün devamlı olarak kesilmesidir. Bu genellikle, onun söyleyeceği şeyi zaten bildiğini düşündüğün zamanlarda olur.

Sözünü bitirme fırsatı bile vermeden, kurduğu ilk cümleyi yanıtlamaya kalkmamalısın. Bazen bunu, onun fikirlerine inanmadığın zaman farkında olmadan yapıyor olabilirsin.

Ama şunu bilmelisin ki, eğer ilişkide taraflardan biri suskunsa, bu onun duygusal olarak geri çekildiğine ve ilişkinin bitmek üzere olduğuna işaret eder. Sağlıklı bir ilişkide her iki taraf da iletişim ihtiyacını tatmin edebilmelidir.

Son Güncelleme: 21.10.2011 12:26
Anahtar Kelimeler:
IlişkiBaşarıIpuçları
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