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06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:24

Bardağı Taşıran Son Damla Oldu!

İhaneti affetmedi!

Bardağı Taşıran Son Damla Oldu!
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Murat Boz'u terk etti! Aslı Enver affetmedi
Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz’un Nihal-Bahar Candan kardeşlerle sabaha kadar süren eğlencesini affetmedi, ilişkisini bitirdi


Murat Boz’un alem gecesi sevgilisi Aslı Enver ile ilişkisinin sonunu getirdi. Aslı Enver, 1 yıldır birlikte olduğu, evlilik hazırlıkları yaptığı Murat Boz’u terk etti. Enver’in yakınlarına “Zaten aramız 1 haftadır limoniydi. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu” dediği öğrenildi. Murat Boz ise Aslı Enver’i aldattığı iddialarını yalanlayarak “İhanet söz konusu değildir. Tanıdığım tanımadığım birçok insanın bulunduğu bir ortamda bulunmaktan başka öte bir durum yoktur” dedi.






 
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