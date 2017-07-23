Banu Alkan'a Bir Şok Daha! Bu Kez...

Banu Alkan'a 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava!



Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Dünya Güzellerim isimli programda Bülent Ersoy ile Banu Alkan arasında çıkan tartışmada, bahsi geçen kişinin, Tay Tay isimli şarkısı ile gündeme gelen İzmirli şarkıcı Eylül Metin olduğunu açıkladı.“Bülent Ersoy Banu Alkan’a, “İzmir’deki çocuğun kredi kartlarını almışsınız, patlatmışsınız” deyince Banu Alkan, “Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasına dahi tenezzül etmedim” demişti.Diva’nın İzmir’deki çocuk dediği kişi Eylül Metin ve kendisiyle konuştum. Eylül, Banu Alkan’a 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan dava açtığını ve Banu Alkan'ın kendisini 7 bin 200 TL dolandırdığını söyledi.”Banu Alkan Eylül’ü aramış, bir otelde mahsur kaldığını ve kendisinden yardım istediğini söylemiş ve sonra bakın neler olmuş, Eylül olayı şöyle anlatıyor: Banu hanım benden yardım isteyince oteli aradım ve görevliye kredi kartı bilgilerimi verdim. Banu Alkan'ın bana söylemiş olduğu 640 TL'yi otel görevlisi kredi kartımdan çekti. Daha sonra da Banu Alkan oradaki görevliye, "Bu kredi kartı benim kontrolümde olan bir karttır, o yüzden siz buradan bana ait olan borçların tamamını çekebilirsiniz" diyor ve otel görevlisi de benim kredi kartımdan farklı tarihlerde toplam 7 bin 200 TL para çekiyor. Banu Alkan hiçbir yere kaçamazsın, yaptığın şeyi fitil fitil ödeteceğim sana.