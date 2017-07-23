Banu Alkan'a Bir Şok Daha! Bu Kez...

Oyuncu Banu Alkan’ın yaşını ortaya çıkardığı için, Alkan tarafından mahkemeye verilen ses sanatçısı Onur Akay, şimdi de Banu Alkan’a 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan dava açıldığını iddia etti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Dünya Güzellerim isimli programda Bülent Ersoy ile Banu Alkan arasında çıkan tartışmada, bahsi geçen kişinin, Tay Tay isimli şarkısı ile gündeme gelen İzmirli şarkıcı Eylül Metin olduğunu açıkladı.
'KREDİ KARTLARINI PATLATMIŞSINIZ'
Instagram adresinden Metin’in mahkeme belgeleri ile çekildiği fotoğrafı da paylaşan Akay şöyle dedi:
“Bülent Ersoy Banu Alkan’a, “İzmir’deki çocuğun kredi kartlarını almışsınız, patlatmışsınız” deyince Banu Alkan, “Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasına dahi tenezzül etmedim” demişti.
Diva’nın İzmir’deki çocuk dediği kişi Eylül Metin ve kendisiyle konuştum. Eylül, Banu Alkan’a 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan dava açtığını ve Banu Alkan'ın kendisini 7 bin 200 TL dolandırdığını söyledi.”
EYLÜL METİN: FİTİL FİTİL ÖDETECEĞİM
Eylül Metin’in anlattıklarını da paylaşan Onur Akay şöyle devam etti:
Banu Alkan Eylül’ü aramış, bir otelde mahsur kaldığını ve kendisinden yardım istediğini söylemiş ve sonra bakın neler olmuş, Eylül olayı şöyle anlatıyor: Banu hanım benden yardım isteyince oteli aradım ve görevliye kredi kartı bilgilerimi verdim. Banu Alkan'ın bana söylemiş olduğu 640 TL'yi otel görevlisi kredi kartımdan çekti. Daha sonra da Banu Alkan oradaki görevliye, "Bu kredi kartı benim kontrolümde olan bir karttır, o yüzden siz buradan bana ait olan borçların tamamını çekebilirsiniz" diyor ve otel görevlisi de benim kredi kartımdan farklı tarihlerde toplam 7 bin 200 TL para çekiyor. Banu Alkan hiçbir yere kaçamazsın, yaptığın şeyi fitil fitil ödeteceğim sana.