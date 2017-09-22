'Bana Ebru Şallı'nın Çıplak Fotoğraflarını Attı'

Bu yaza damgasını vuran Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasındaki yasak aşkta sular durulmuyor.Uzun süredir gündemde olan bu ilişki hakkında, Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.İşte Gonca Akkuş'un öne çıkan açıklamaları:- Benim arabamla, benim paramla, benim şoförümle alışverişe çıkıyor.- Benim için 'akli dengesi bozuk' demişler, istedikleri devlet hastanesine gidip istedikleri raporu alabilirim...- Bu olayda asıl suçlu olan benim eşimdir. Ben çıkıp 'Ben aşık oldum Gonca' deseydi, 'tamam' derdim.- Kıskançlık yüzünden beni darp etmişti. Bu zina olayı ortaya çıkınca dava açtım.- Bu olayda asıl suçlu olan benim eşimdir. Bana çıkıp 'Ben aşık oldum Gonca' deseydi, 'tamam' derdim.- Eşim bana bir gün Whatsaap'tan 'Ebru Şallı'nın, fotoğrafları çıkmış' dedi. Sonra internete baktım, bulamadım. Eşim bana fotoğrafları gönderdi. 'Bu o değildir' dedim. 'Hayır o sezaryen izi var' dedi. Eşim bana fotoğrafları gönderdiğinde henüz medyaya düşmemişti. Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar eşime atılmış olabilir.- 3 yıldır süren bir boşanma davası yok. Bir yıl önce dava açtım. 3 yıllık bir boşanma davası varsa neden çocuk yapalım. Ben çocuk aldırdım.- Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar eşime atılmış olabilir. Basına düşmeden önce gördüm. Eşim bana gösterdi. O fotoğrafları basına eşim de sızdırmış olabilir!- 17 yaşındaki bir kız olsa anlarım ama Ebru Şallı feleğin çemberinden geçmiş.- Ebru Şallı ile tanıştıktan sonra bana üçüncü çocuk için ısrar etmeye başladı. Yaptık ve oldu. Sonra bu olay patladı ve ben çocuğu aldırdım.- Eşim, aralık ayında dolandırıcılık suçundan cezaevine girdi.