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Azra Neden Jüri Oldu

Yok Böyle Dans’ta yarışan Hakan Peker’in yarışmadan ani ayrılığı ortalığı karıştırdı.

Azra Neden Jüri Oldu

Yok Böyle Dans’ta yarışan Hakan Peker’in yarışmadan ani ayrılığı ortalığı karıştırdı.

08 Aralık 2011 Perşembe 20:05
Azra Neden Jüri Oldu
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Bu kararın sebebi ise kulislerde “Kendisinden tecrübesiz olan Azra Akın’ın yaptığı yorumlara katlanamıyor” diye değerlendirildi. Peker ise, bu iddialara şöyle yanıt verdi: “Azra Akın’ın jüri üyesi olmasıyla ilgili soruları Acun’a sormak lazım.’Sen Azra Akın’ı niye jüri üyesi olarak aldın’ diye. Onun yaptığı eleştiri kamuoyu vicdanında bir problem yaratıyorsa bununla benim ilgim yok. Azra Akın’ın geçen sene öğrendiği dansları ben yıllardan beri biliyorum. Bana bu anlamda yorum yapması sadece onun handikapı olur. Tan (Sağtürk) bile bana ‘abi, ustasın hocasın’ diyordu. O Türkiye’de dans etmezken ben ediyordum. Beni orada eleştirecek tek adam benim de hocam olan Sait Sökmen’dir. Ben yarışmadan işlerimin yoğunluğu yüzünden ayrıldım”

Son Güncelleme: 08.12.2011 20:05
Anahtar Kelimeler:
YarışmaAcunAzraAkınYokBoyleDansHakanPeker
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