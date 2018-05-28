Avşar'a 3 aylık yasak!

Hülya Avşar, burada kalacağı üç ay boyunca sadece bisiklete bineceğini söyleyip ekledi: "Günde en az 7 kilometre yapıyorum. Sağlık açısından en iyisi bisiklet."

Her gün yazlığının havuzunda 1 saat yüzen Hülya Avşar öğleden sonraları da 25 kilometre pedal çeviriyor. Ardından evinin bahçesinde bir saat pilates yapıyor. Bu sayede kışın aldığı 5 kilo fazladan kurtulup bir beden küçülmeyi hedefliyor.

MOTORA ARA VERDİ

Hülya Avşar'ın geçen yıl kullandığı Vespa'dan vazgeçmesinin nedeni ise; yazın motosikletle küçük bir kaza atlatmış olması. Bu yüzden bileğini inciten Hülya Avşar motor zevkine ara verdi.