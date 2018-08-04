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Aslı Enver paylaştı eski sevgili Murat Boz boş durmadı!

Şarkıcı Murat Boz'un eski sevgilisi oyuncu Aslı Enver'in paylaşımına benzer bir paylaşım yapması ve sarf ettiği sözler kafaları karıştırdı.

Aslı Enver paylaştı eski sevgili Murat Boz boş durmadı!

Şarkıcı Murat Boz'un eski sevgilisi oyuncu Aslı Enver'in paylaşımına benzer bir paylaşım yapması ve sarf ettiği sözler kafaları karıştırdı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:32
Aslı Enver paylaştı eski sevgili Murat Boz boş durmadı!

Enver ile 2 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Murat Boz’un, instagram hesabından yaptığı paylaşım ‘Aslı Enver’i unutamıyor’ şeklinde yorumlandı. Aslı Enver, Yunanistan tatiline giderken Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

“NE VARSA ESKİLERDE VAR”

Murat Boz, Aslı Enver'in bu paylaşımından sonra instagram hesabından, konserinde söylediği aynı şarkıyı paylaştı. Yakışıklı şarkıcı paylaştığı videonun altına; “Ne varsa eskilerde var” notunu düştü.

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