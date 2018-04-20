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Aslı aramasın diye hattını değiştirdi!

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Aslı aramasın diye hattını değiştirdi!

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

20 Nisan 2018 Cuma 22:36
Aslı aramasın diye hattını değiştirdi!

Murat hattı kesti! Aslı Enver’le ilişkisini sonlandıran Murat Boz, güzel oyuncu barışmak için sürekli kendisini arayınca eski hattını kapatıp yeni numara aldı. Ortak arkadaşlarının mesajlarına da yanıt vermeyen popçu, eski hattını kapatarak sadece yakınlarının bildiği yeni bir numara kullanmaya başladı.

Aslı kıskandı, Murat Boz’uldu! Ünlü popçunun Aslı Enver’i terk etme nedeni ortaya çıktı.

SORGULAMALARDAN BUNALDI

Kulislerde konuşulanlara göre Enver, Boz’u kıskançlıklarıyla bunalttı.

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Sevgilisinin, gittiği her yerde telefonla arayıp kendisini sorgulamasından bunalması ve bu durumun işlerine de yansıması üzerine ünlü popçu, “Aslı yeter!” diyerek ayrılık kararı aldı.

MIAMI TATİLİNDEN DÜN DÖNDÜ

Kafa dinlemek için gittiği Miami’den dün dönen Boz, barışmak isteyen Enver’in telefonlarını açmadı.

Ortak arkadaşlarının mesajlarına da yanıt vermeyen popçu, eski hattını kapatarak sadece yakınlarının bildiği yeni bir numara kullanmaya başladı.

Boz, Miami tatilindeyken ailesiyle gizli hattından konuştu.

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