Asker arkadaşları özür bekliyor

ARTVİN’in Borçka İlçesi’ndeki 3’üncü Hafif Piyade Hudut Tabur Komutanlığı’nda 78/1 tertip olarak vatani görevlerini yapan bir grup, sosyal paylaşım sitesi Facebook’da, askerliği birlikte yaptıklarını ileri sürdükleri sanatçı Nihat Doğan aleyhinde kampanya başlattı.

Grup üyeleri, Doğan’ın katıldığı televizyon programlarında askerliğini Tunceli dağlarında yaptığı, vatan için mermi attığı ve komutanın şehit düştüğüne söylediğini iddia ederek, Doğan’ı doğruları söylemeye ve özür dilemeye çağırdı. Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde yaşayan ve yerel bir internet sitesinde editörlük yapan Cemil Kus, sosyal paylaşım sitesi Facebook’da, 1999 yılında vatani Cemil Kus görevini 78-1 tertip olarak yaptığı Artvin’in Borçka İlçesi’ndeki 3’üncü Hafif Piyade Taburu adına grup oluşturdu.

Asker arkadaşlarını aynı grupta toplayan Cemil Kus, başlattığı bir kampanya ile kendileri ile birlikte aynı yerde askerlik yapan sanatçı Nihat Doğan’ın katıldığı televizyon programlarında vatani görevini yaptığı yerle ilgili farklı iddiada bulunduğunu öne sürdü. Kus’un iddiasına göre sanatçı Nihat Doğan, Borçka yerine vatani görevini Tunceli dağlarında yaptığını, vatan için mermi attığını ve komutanının yanında şehit düştüğünü, kendisinin de şehit düşebileceği şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü. Asker arkadaşları özür dilemeye çağırdıkları Nihat Doğan’ı, hassas dönemde asker ocağı üzerinden polemik yaratmaya çalışmakla suçladı.

"GÜZEL OMLET YAPARDI" Cemil Kus, yaptığı açıklamada Nihat Doğan ile birlikte askerlik yaptığını ancak kendisinin katıldığı programlarda farklı yerlerde askerlik yaptığını öne sürdüğünü iddia ederek, "Nihat’la birlikte Borçka’da askerdik. Ben telsiz operatörüydüm, o da gazinoda görev yapıyordu. Güzel omlet yapardı. Şimdi o sanatçı oldu, bizi tanımaz. Ancak askerlik yerini neden farklı söylediğini anlayamadık. Bu konuda onu doğruları söylemeye çağırıyoruz" dedi.