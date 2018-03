Aşk İçin Almanız Gereken 5 Risk!

İlişki uzmanı Jennifer Oikle, yapacağınız bazı cesur seçimlerin ilişkinizi hareketlendireceğini ve sevgilinizle birbirinizi tanımaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bunu yapmaya hazır olduğunuz noktada,

daha sağlam bir bağ oluşturabilir ve ilişkinizin monotonlaşmasını önleyebilirsiniz.



1) SIK SIK ARAMAYI BIRAKIN



Biz kadınlar, başımıza gelen en küçük şeyi anlatmak için bile çabucak telefona sarılırız.Doğal olarak aynı şeyi kendimizi rahathissettiğimiz bir erkekle de paylaşmak istememiz kaçınılmazdır. Ancak bazı durumlarda geri adım atmanız, hatta deyim yerindeyse ortadan kaybolmanız gerekebilir.



'Zeki Çiftlerin Bildikleri' (What Smart Couples Know) isimli kitabın yazarı ve psikoterapist Patricia Covalt, kız arkadaşlarınızı sık sık aramanın ilişkilerinizi kuvvetlendireceğini, ancak aynı uygulamanın sevgilinizin sizden soğumasına sebep olabileceğini belirtiyor. Erkekler telefonu sadece bilgi paylaşımı için kullanırlar. Onu yalnızca hatırını sormak için arayıp gün içinde yaptıklarınızı detaylandırarak anlatmak sizin için bir ilişkinin tek şartı olsa da, aynı şey sevgiliniziçin geçerli olmayabilir. Bir erkek sık sık arayan bir kadının kendisine muhtaç olduğunu düşünebilir. Aslında bunun tek sebebi, erkek ve kadın beyni arasındaki algılama farkıdır.



Gerçekten de sevgilinizi olur olmaz sebeplerle günde birkaç kez aramanızın arkasında bir nebze de olsa ihtiyaç duygusu yatabilir. Kadınlar genellikle erkek arkadaşlarından haber alamadıkları zaman endişelenirler ve bu nedenle sık sık telefon açarak ya da mesaj atarak ilişkilerinin yolunda gittiğinden emin olmak isterler.



Aslında dişinizi biraz sıkıp telefonu her aklınıza geldiğinde elinize almasanız, ilişkiniz için çok yararlı bir iş yapmış olabilirsiniz. Emin olun erkek arkadaşınız sizden bir süre haber alamayınca ne yaptığınızı merak etmeye başlayacak. Sizi aradığında ise aranızda geçen diyaloğa çok daha fazla ilgi ve heyecan duyduğunu hissedeceksiniz. Bu şekilde ilişkinizi güçlendirdiğinizi ve kısa zamanda dengelerin istediğiniz yönde değiştiğini görebileceksiniz.





2) ONUN HER FİKRİNE KATILMAYIN



Tabii ki sevgilinizin söylediği her şeye karşı çıkın demek istemiyoruz. Ancak gerçekten herhangi bir konuda içiniz rahat değilse düşündüklerinizi söylemekten çekinmeyin. Bu, daha sağlıklı bir ilişki kurmanızı sağlayacaktır.

Aynı fikirde olmamanın sağlam bir beraberlik getirmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bunun tam tersi geçerlidir. Savunduğunuz fikirleri açıkça dile getirmeniz; her şeye evet diyen bir kadın olmadığınızı göstereceğinden, size saygı duyacak ve onun gözündeki değeriniz artacaktır.



Oikle, erkeklerin sözel yolla iletişim kurmayı tercih ettiklerini ve onlara meydan okuyan kadınlara bayıldıklarını belirtiyor. Kendisiyle aşık atan ve rekabetçi yönlerini ortaya koyan kadınlara saygı duyan bir erkekle ilgili dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, kendisini aptal gibi hissettirmemenizdir. Aynı fikirde olmadığınız herhangi bir konuda tartışırken kendi düşüncelerinizi açıkladıktan sonra görüşlerini dile getirmesi için ona da fırsat tanıyın. Bu yalnızca sizin çekiciliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda birbirinize daha derin ve içten bir şekilde yakınlaşmanızı sağlar.





3) ONU İLİŞKİNİZDE YAŞADIĞINIZ SORUNLARLA YÜZLEŞTİRİN



"Konuşmamız gerek" cümlesi, erkeklerin en çok çekindikleri ve duymak istemedikleri şeydir. Bu nedenle kadınlar bazen kırıldıkları noktaları erkek arkadaşlarına söylememenin daha iyi bir strateji olduğunu düşünürler. Her şey iyi giderken ortalığı bulandırmanın saçma olduğunu düşünseler de gerçekte uzun vadede sessiz kalmak ilişkiyi çıkmaza sokabilir. Dile getirmediğiniz küçük sıkıntılar üst üste binerek daha büyük sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Beklenmedik bir anda patlamanızın problemleri çözmesini beklemeyin. Bugüne kadar ona açılmadığınız için bu agresif tavrınızı garipseyebilir. Yıldönümüz için program yapmayı unuttuysa, sakin bir tavırla, "Bu aralar çok yoğunum, yıldönümü planımızla ilgili yardımına ihtiyacım olabilir" diyebilirsiniz.



'Orijinal Kalp' (The Authentic Heart) isimli kitabın yazarı ve psikoterapist John Amodeo, erkeklerin netliğe ihtiyaç duyduğunu, kız arkadaşlarını memnun etmek istediklerini ancak zaman zaman bunu nasıl yapacaklarından emin olmadıklarını belirtiyor. Bu nedenle imalı tavırlar takınmak yerine ne yapması gerektiğini açık açık anlatırsanız elinden geleni yapacaktır.



4) KENDİ PROGRAMINIZI YAPIN VE ERKEK ARKADAŞINIZI DAVET ETMEYİN



Aslında buradaki fikir oldukça basit; birbirinizi sevdiğiniz için birlikte çok zaman geçirmenin çok normal ve harika olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu, teoride harika gibi görünse de gerçekte tüm boş zamanlarınızı birbirinize ayırmanız ilişkinize zarar verebilir.



Oikle'a göre, sürekli beraber olduğunuzda konuşacak konular azalır ve ne yazık ki bir müddet sonra birbirinizden sıkılabilirsiniz. Kısacası alışkanlık duygusu başta iki tarafa harika gelse de işler kısa zamanda tatsız bir hal alabilir. Bunun ötesinde, erkekler özel bir dünyası olan kadınlara karşı daha fazla ilgi duyarlar. Amodeo'ya göre, bir erkek kendini kadının hayatındaki en önemli şey görüyorsa omuzlarına büyük bir yük binmiş gibi hisseder. Bu da panikleyip ilişkiden uzaklaşmasına sebep olabilir. Ancak farklı ilgi alanları ve kendi başlarına yapabildikleri aktivitelere sahip olan kadınlar, erkeklere daha dinamik ve heyecan verici gelir. Bu da kız arkadaşlarına olan ilgilerinin yoğunlaşmasını sağlar.



Haftanın en az birkaç günü kendi planlarınızı yapın ve ona sizinle birlikte gelme seçeneğini de sunmayın. Aksi takdirde onsuz eğlenemediğinizi düşünebilir. Kendinize ait bir hayatınız olduğunda sevgiliniz sizi daha çok takdir eder. Güzel zaman geçirmek için ona muhtaç bir imaj vermektense, planlarınıza rağmen onunla zaman geçirdiğinizi göstererek ilişkinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz.





5) ONA SEVGİ GÖSTERİN



Günümüzün ilişki mantığına göre, birine aşık olsanız da duygularınızı fazla göstermemeniz gerekir. Böylelikle ilişki yürümediği takdirde en azından kendinizi budala gibi hissetmezsiniz. Covalt, bazı kadınların reddedilme korkusu yüzünden karşılarındaki erkeğe açılmaktan çekindiklerini söylüyor. Ancak bu mantıkla duygularınızı saklamanız bir süre sonra geri tepebilir.



Ayrıca gerçek duygularınızı saklamak erkek arkadaşınızın onunla ilgilenmediğinizi düşünmesine sebep olabilir. Unutmayın ki erkekler de aynı kadınlar gibi ilişkide üzerlerine düşülmesini isteyebilirler. Tabii bunu yaparken dengeleri gözetmeniz gerekiyor. İlişkinizde gerçek duygularınızı ortaya koyma biçiminiz çok önemlidir. Ancak kendisini özel hissettirecek kelimeler duymak için ölse de, ona çok fazla açılmanız panik olmasına neden olabilir.



Örneğin dışarı çıktığınız bir akşam ona, "Seninle çok eğleniyorum" deyip orada bırakın. Ayrıldıktan sonra ne kadar harika zaman geçirdiğinize dair dört farklı mesaj atmanıza gerek yok. Onunla beraberken özel bir şey hissediyorsanız, bunu söylemekten çekinmeyin. Duyduğunuz heyecanı belli ölçüde göstermeniz size karşı olan hislerini kuvvetlendirecektir.



UYARI: BUNLARI SAKIN DENEMEYİN!



Bazı riskler alınmaya değmez. Örneğin:





Sadakatini test etmeyin. Annesi sizden hoşlanmıyorsa, onu ikiniz arasında bir seçim yapmaya zorlamayın.



Onu arkadaşlarınızla tanıştırırken sakın "Gelecekteki kocam" ifadesini kullanmayın.