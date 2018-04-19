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Aşırı mısır tüketenler dikkat!

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen mısırın aslında sağlığımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte severek yediğimiz , yemeklere dahi kattığımız mısırın sağlığımıza olan olumsuz etkileri.

Aşırı mısır tüketenler dikkat!

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen mısırın aslında sağlığımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte severek yediğimiz , yemeklere dahi kattığımız mısırın sağlığımıza olan olumsuz etkileri.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:50
Aşırı mısır tüketenler dikkat!

Mısır yaz mevsiminde sürekli olarak tükettiğimiz tatlı ve sulu besinler arasında yer alır. Ancak severek tükettiğimiz mısırı aşırı tüketmeye başladığımızda sağlığımızda olumsuz etkiler yarattığı ortaya çıktı. İşte mısırın sağlığımıza olan zararları.

– Kan şekerini yüklettiği için diyabet hastalarının tüketmemesi gereken bir yiyecektir.

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– Fazla tüketilen mısır bağırsaklarda gaz problemine neden olur. Biriken gaz hem bağırsaklara zarar verir hem de karında şişkinliğe neden olur.

– Lif bakımından zengin olan mısır, aşırı tüketildiğinde mide sorunlarına yol açar. Ayrıca sindirilmesi zor olduğundan da hazımsızlık yapar.

-İyi pişirilmeyen mısır, tüketildiğinde diş ve diş etlerine zarar verir.  Ancak mısır kararlı ve tüketimi aşırıya kaçılmadığında sağlığımız açısından faydalı olabiliyor. Yapılan araştırmalar bünyesinde barındırdığı antioksidanların kanser türlerine karşı koruma sağladığını ortaya koymuştur. Özellikle pişirildiği zaman süt mısırındaki antioksidan seviyesini artırmaktadır. Ferulik asit içermesi ile özellikle meme ve karaciğer kanserlerine karşı koruma sağlar.

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