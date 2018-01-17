Aşıklar Herkesin Gözünün Önünde...

‘Kalp Atışı’ dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran ile Ali Burak Ceylan, önceki gün ‘Bedel’ isimli tiyatro oyununun galasında kavgaya tutuştu.

‘Kalp Atışı’ dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran ile Ali Burak Ceylan, önceki gün ‘Bedel’ isimli tiyatro oyununun galasında kavgaya tutuştu.

Hararetli tartışma sonrası Ceylan tiyatro salonunu terk etti.

Merve Çağıran ise hiçbir şey olmamış gibi oyunu izledi. “Sevgilinizle kavga mı ettiniz?” sorusuna da, “Ne olduğu kimseyi ilgilendirmez” diye karşılık verdi.