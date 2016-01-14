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Asena-Caner Çiftinden Flaş Karar

Caner Erkin 6 yıllık eşi Asena Erkin'den boşanıyor

Asena-Caner Çiftinden Flaş Karar

Caner Erkin 6 yıllık eşi Asena Erkin'den boşanıyor

14 Ocak 2016 Perşembe 08:17
Asena-Caner Çiftinden Flaş Karar
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 Asena-Caner Çiftinden Flaş Karar

Fenerbahçeli Caner Erkin ile altı yıllık eşi Asena boşanıyor. Ünlü futbolcu, dün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.


Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, dün evlilikleri boyunca birbirlerine uyum sağlayamadıkları, hayatlarının çekilmez hale geldiği ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle altı yıllık eşi Asena Erkin’e boşanma davası açtı.




Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat, menkul ve gayrimenkul talebinde bulunmadıklarını beyan etti. Evlenmeden önce edinilen mallarsa taraflarda kalacak, onlardan da hak talep edilmeyecek. 




BOŞANDIKTAN SONRA ERKİN SOYADINI KULLANAMAYACAK

Anlaşmalı boşanma protokolüne göre oğulları Çınar’ın velayeti anneye verilecek. Caner Erkin çocuğuyla belirli günlerde görüşecek. Ayrıca çocuğun genel bakım ve eğitim giderleri yine babası tarafından karşılanacak. Ancak Caner Erkin çocuğuna iştirak nafakası ödemeyecek. Asena Erkin, boşanma kararı kesinleştikten sonra da çocuğu için iştirak nafakası talebinde bulunamayacak.



 Davacı Caner Erkin, eşine aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödeyecek. Asena Erkin yoksulluk nafakası haricinde herhangi bir maddi yardım talebinde bulunamayacak.

Ayrıca boşanma kararı verildikten sonra evlenmeden önceki kızlık soyadını kullanacak. Tarafların birbirlerinden düğünde ya da evlilik birliği içinde edinilen herhangi bir ziynet eşyasına ilişkin talepleri de bulunmuyor. 







Kriz Berkay’la başladı

Evlilikteki ilk kriz, Asena Erkin’in üç yıl önce şarkıcı Berkay ile Akmerkez’deki bebek odasından çıkarken görüntülenmesiyle yaşanmıştı. İkilinin çok geçmeden İngiltere’deki bir alışveriş merkezinde de sarmaş dolaş görülmesi krizi büyüttü. Bu ilk kriz ortak çabayla aşıldı. 





Ancak geçen kasımda, Berkay’ın otomobilinin sahne aldığı kulüp çıkışında kurşunlanması, Erkin çiftini yeniden magazin gündemine taşıdı. Asena Erkin, olayla ilgili ifade vermeye çağrıldı. Bu konu üç yıl önceki aşk haberlerini gündeme getirmişken, Asena Erkin’in adı bu kez genç işadamı Mehmet Dinçerler’le dedikodulara karıştı. Bu gelişmelerden sonra Erkin çifti bir daha basın karşısına birlikte çıkmadı. 





Asena Erkin, fal baktırırken görüntülenmiş, yöneltilen “Boşanma iddiaları doğru mu?” sorusuna ise “Evliliğimiz iyi gidiyor. Caner çok iyi biri. O kadar iyi ki, iyiliğinin altında ezilirsiniz” demişti.




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Son Güncelleme: 14.01.2016 08:21
Anahtar Kelimeler:
Asena-Caner çiftinden Flaş Karar
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