"Artık Hürrem değilsin düzgün konuş"

Perihan Savaş, bir dönem 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde oynayan Meryem Uzerli'nin iyi bir oyuncu olduğunu ancak Türkçe’sinin yeterli olmadığını söyledi.

Savaş, gençlere sektöre dair tavsiyelerde bulunurken günümüz aktörleri hakkında çok tartışılacak sözlere imza attı. İlk olarak oyunculukta güzelliğin geçici olduğunun altını çizen Perihan Savaş, Meryem Uzerli hakkında da eleştiride bulundu.

Usta oyuncu; "Meryem Uzerli iyi bir oyuncu ama önce Türkçe’yi öğrenmesi gerekiyor. Ne olursun şu diksiyonunu düzelt! Hürrem değilsin sen. Muhteşem Yüzyıl’da güzel kaldırdı tamam ama sonra bitti. Güzelliğiyle ön planda olan dizi oyuncuları, uzun zamanlı projelerde olamıyorlar" şeklinde konuştu.