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''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:59
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Müge Günay

                          İsim:  Müge         Soyisim: Günay

         Doğum Tarihi: 11.07.1984         Yaşadığı Yer: Alsancak      
                Medeni Durumu:  Bekar    Ünvanı:   Yönetmen

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?


 Yengeç burcu kadınının bütün özelliklerini taşırım. Asla modayı takip etmem, kendi modamı kendim yaratırım. Neredeyse bütün giysilerimi derneklerin satış mağazalarından satın alırım. Ailesine bağlı, evcimen, hayli anaç, önsezileri oldukça güçlü, eli açık, sevdiklerime karşı aşırı korumacı, sert ve soğuk görünümümün altında fazlasıyla duygusal bir insanım ve hayatımda yer verdiğim “dostum” dediğim insanların elini asla bırakmam. Geleneklere bağlıyım ve alışkanlıklarımdan kolay vazgeçmem. Bunun dışında doğru bilgiye ulaşmada sınır tanımayacak kadar araştırmacı ve hayvan sever biriyim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Fobim yok. Hobilerim arasında yıllar önce uğraştığım seramik sanatını sayabilirim. Bunun dışında yine yıllar önce başlayan edebiyat tutkusu son zamanlarda kendi çektiğim kısa filmlerime senaryo yazmaya başlamamla birlikte yeniden gündeme geldi ve tabi en büyük tutkum ve hobim SİNEMA.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim senaryosu şu anda yazılmakta olan ve 2019 yılında çalışmalara başlamayı hedeflediğim ilk uzun metraj filmimi çekebilmektir.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Bu sorunun cevabı bende değil diye düşünüyorum.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Genelde pastel renkleri tercih ederim fakat diğer renkleri de hayatımdan uzak tutmam.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalanın rengi olmaz. Beyaz yalanı söyleyen siyahı, küçük yalanı söyleyen büyüğünü de söyler

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

İnsanlar nerede duracaklarını bilmezler ama nereden vuracaklarını gayet iyi bilirler. Bu yüzden yaralarınızı kimseye göstermeyin!

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Mısır firavunları ile sohbet etmek isterdim. Sanırım tek bir soru ile benden kurtulamazlardı.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üzerinde ki ekonomik ve siyasi ambargoların kalkmasını, ülkemizde üretimin artmasını, göçlerin durmasını, toplumun her kesimine eşit mesafede duran ve eşit imkânlar sunan bir devlet anlayışının hâkim olmasını, iş ve istihdam imkânlarının yaratılmasını, toplum olarak insanca yaşayabilmenin mümkün olduğu sosyal refah düzeyine ulaşmamızı isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Tahammül edemediğim şey YALAN. Elbette en çok takdir ettiğim şey DÜRÜSTLÜK.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Sinema, hayvanlar ve dürüstlük.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son sinemada izlediğim film In Darkness, son okuduğum kitap annemin ikinci romanı olan Güz Yangısı adlı kitaptır.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Yengeç burcuyum ve burcumun bütün özelliklerini taşırım.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Tuttuğum takım Galatasaray fakat fanatiklik boyutunda değil.

15- Son olarak, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Böylesi anlamlı bir köşede bana da yer verdiğin için canım arkadaşım, Armağan’a hem teşekkür ediyorum, hem de başarılarının devamını diliyorum.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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