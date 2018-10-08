banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95110
ALTIN
235.803
DOLAR
6.1411
STERLİN
7.9829
EURO
7.0415
2 bin TL para cezasına mahkum edildi
2 BİN TL PARA CEZASINA...
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
KTAMS: “Yeni Cezaevi Binası En Erken Zamanda Şart”
KTAMS: "YENİ CEZAEVİ BİNASI EN...
KTAMS Yarın Tam Gün Grev Yapıyor
KTAMS YARIN TAM GÜN GREV...
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:35
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Bora Kondoz 

    İsim:   Bora  Soyisim:   Kondoz  Doğum Tarihi:   7.7.1976

           Yaşadığı Yer:   Lefkoşa    Medeni Durumu: Evli

                             Ünvanı:  Müzisyen - Dj

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?
 

BRTK ‘da Radyo bölümünde  Prodüksiyon ve program yapımcısı olarak çalışıyorum. 23 yıldır‘da özel gecelerde müzik yapıyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?
 

Bisiklet sürmek, Müzik dinlemek. Fobi olarak yükseklik korkusu.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?
 

En büyük hayalim kendime ait bir Club’ımın olması.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?
 

Evet. Nedeni ise yaptığım müziği karşı tarafa hisseddirebilmek.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Turuncu.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?
 

Yalan söylemem dobracı biriyim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?
 

Dürüstlük.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz? 

Carl Cox olurdu bu enerjiyi bu duyguyu nasıl kazandığını sorardım.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?
 

Huzurun daha çok olmasını huzur en önemli şey.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?
 

Sahte insanlar – Başarılar.
 

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Nota, müzik ve kulaklık.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
 

Labirent: Son İsyan, Kitap ise 3 Pencere Kıbrıs Romanı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
 

Yengeç. Duygusallık

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?
 

Galatasaray. Evet izliyorum

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru”köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?
 

Sevgili Armağan, Güzel bir dost ve güzel bir arkadaş geldiği yeri unutmayan biri. Bu köşe için, devamının gelmesini dilerim teşekkürler.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti
Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti
Can Yaman hastanelik oldu!
Can Yaman hastanelik oldu!
Tarkan Ahmet Alpmut: ‘’Yaptığım sanat, insanları birleştirmek içindir. Toplumsal barışa karşı, Dünya barışını savunuyorum. Çünkü sanat evrenseldir…’’
Tarkan Ahmet Alpmut: ‘’Yaptığım sanat, insanları birleştirmek içindir. Toplumsal barışa karşı, Dünya barışını savunuyorum. Çünkü sanat evrenseldir…’’
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Yeliz Yeşilmen ölümden döndü
Yeliz Yeşilmen ölümden döndü
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!
Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Son dakika: Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Son dakika: Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim