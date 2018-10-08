''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Bora Kondoz

İsim: Bora Soyisim: Kondoz Doğum Tarihi: 7.7.1976

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Evli

Ünvanı: Müzisyen - Dj

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?



BRTK ‘da Radyo bölümünde Prodüksiyon ve program yapımcısı olarak çalışıyorum. 23 yıldır‘da özel gecelerde müzik yapıyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?



Bisiklet sürmek, Müzik dinlemek. Fobi olarak yükseklik korkusu.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En büyük hayalim kendime ait bir Club’ımın olması.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?



Evet. Nedeni ise yaptığım müziği karşı tarafa hisseddirebilmek.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Turuncu.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan söylemem dobracı biriyim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Dürüstlük.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Carl Cox olurdu bu enerjiyi bu duyguyu nasıl kazandığını sorardım.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Huzurun daha çok olmasını huzur en önemli şey.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Sahte insanlar – Başarılar.



11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Nota, müzik ve kulaklık.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Labirent: Son İsyan, Kitap ise 3 Pencere Kıbrıs Romanı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Yengeç. Duygusallık

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?



Galatasaray. Evet izliyorum

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru”köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?



Sevgili Armağan, Güzel bir dost ve güzel bir arkadaş geldiği yeri unutmayan biri. Bu köşe için, devamının gelmesini dilerim teşekkürler.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/