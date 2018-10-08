''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Bora Kondoz
İsim: Bora Soyisim: Kondoz Doğum Tarihi: 7.7.1976
Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Evli
Ünvanı: Müzisyen - Dj
1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?
BRTK ‘da Radyo bölümünde Prodüksiyon ve program yapımcısı olarak çalışıyorum. 23 yıldır‘da özel gecelerde müzik yapıyorum.
2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?
Bisiklet sürmek, Müzik dinlemek. Fobi olarak yükseklik korkusu.
3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?
En büyük hayalim kendime ait bir Club’ımın olması.
4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?
Evet. Nedeni ise yaptığım müziği karşı tarafa hisseddirebilmek.
5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?
Turuncu.
6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?
Yalan söylemem dobracı biriyim.
7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?
Dürüstlük.
8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?
Carl Cox olurdu bu enerjiyi bu duyguyu nasıl kazandığını sorardım.
9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?
Huzurun daha çok olmasını huzur en önemli şey.
10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?
Sahte insanlar – Başarılar.
11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?
Nota, müzik ve kulaklık.
12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
Labirent: Son İsyan, Kitap ise 3 Pencere Kıbrıs Romanı.
13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
Yengeç. Duygusallık
14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?
Galatasaray. Evet izliyorum
15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru”köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?
Sevgili Armağan, Güzel bir dost ve güzel bir arkadaş geldiği yeri unutmayan biri. Bu köşe için, devamının gelmesini dilerim teşekkürler.
Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...
Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;
https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/