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''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

04 Ekim 2018 Perşembe 17:36
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Hatice Nazlı Gezer 

  İsim:   Hatice Nazlı             Soyisim:  Gezer               Doğum Tarihi:  01.06.1193       

                    Yaşadığı Yer:  Lefkoşa             Medeni Durumu:  Bekar

                                 Ünvanı:   Ressam ve Köşe Yazarı      

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Herkesin tanıdığı gibi bir insanım en önemlisi de gittiğim her ortamda rahat ve doğal bir insanım rahatsız olduğum durumları kolayca dile getirebilen hırslı bir insanım.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerim arasında şuan amatör olarak yaptığım resim ve fırsat buldukça kitap okumak var fobilerim arasında soterio fobi var (insanlara muhtaç olmaktan kokmak var) beni tanımlayacak en büyük özelliklerimden biri soğukkanlı olmam sanırım.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Hmm şuan büyük bir sanat galerisi açmak ve gönüllü çalıştığım dernek bünyesinde sanat sokağı projesini hayata geçirmek.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Benimde belli bir kitlem var fakat en çok kendi kendimin favorisiyim bazı konularda aşırı derece narsist olabiliyorum ve bu özelliğimi çok seviyorum.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah...

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Bende herkes gibi yalan söylerim en çok söylediğim yalanlardan biri beni gerçekten anlıyorsun...
Yada ben tek başına üstesinden gelirim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Her şeyin bir zamanı olduğu.
Şimdi daha iyi anlıyorum ne denmek istendiğini.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Hiç böyle bir düşüncem olmadı.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Hiç bir şeyin hayatımın her alanından memnunum değiştirmek istediklerim içinde çalışıp elimden geldiği kadar değiştiriyorum fakat birisiniz işte bazı şeyler sizin elinizde değildir. Her şey karşı tarafın inancına ve merhametine kalır.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Aptal ve bencil insanlara asla tahammülüm yoktur mecburiyet dahi olsa tahammül edemediğim durumlar bunlar.
En çok takdir ettiğim şeylerden biri ise inancı doğrusunda insanların sonuna kadar çabalayabilmesi.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Hırs, öfke ve inanç.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
En son Bülent Gardiyanoğlun’dan, Kadın Olmak kitabını okudum. Sinema ile pek aram yok maalesef.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

İkizler ve yüzde yüz tüm özelliklerini taşırım.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Galatasaray fakat çok fanatik değilim denk gelirsem tabi ki maç izlerim onun haricinde Pek ilgilendiğim söylenemez.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Kelimenin tek anlamı ile mükemmel. Ada içerisinde bilemediğimiz yetenekler ile buluşturuyor bizi bence bu şekilde yayın hayatına devam etmeli…

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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