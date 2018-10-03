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''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:35
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Fezile Özataç

    İsim:   FEZİLE             Soyisim:     ÖZATAÇ            Doğum Tarihi:   26.02.1983      

                      Yaşadığı Yer: LEFKOŞA              Medeni Durumu: BEKAR

                                              Ünvanı:          İÇ MİMAR

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben İçişleri Bakanlığı’ndan emekli Hukuk işleri amiri, Nedime Özataç ile emekli Tarım Teksinyeni’nin ikiz kızlarından biriyim. Fezile olarak  ben  gülmeyi, enerjik olmayı insanları sevmeyi  ve tanımayı çok seviyorum. Herzaman girişimci özelliğimi asla kaybetmedim  ve eğitim süreçimdede   girişimciliğim sayesinde ideallerime  ve savaşcı ruhumla  bir nebze elde  ettim.ilk ideallerimden biri 20 Temmuz Fen lisesinde okumaktı kazandım ve 2000 YILINDA  20 Temmuz Fen Lisesi sinden mezun olduktan  sonra DAU İçmimarlık Fakultesini  kazandım. Eğitim  aldığım süre zarfında  DAU proje  işleri nde Öğrenci Asistan olarak çalışmış bulunmaktayım. Özel  okulda okumak  ve  mudi  bir  ailenin  çocukları olarak  sorumluluklarımız yaşımıza göre oldukça  fazla olmak zorundaydı  eğitimimizi yapabilmek  adına. Mezun olduktan sonra özel sektorde işe başladım ancak özel sektörün mudisi oldum öalışmışlıklarım  kayıt altına alımadığını öğrendim ve iş değişikliği yaptım  bu süre zarfında Pedagoji üzerine  Lisans aldım. Kendimi daha iyi geliştirmek ve  akedemik  karıyer  yapabilmek adına  ancak  şartlar ve malesef devlet  politikaları  yüzünden ideallerime kısmen kavuşamadım.  Olumsuzlukları olumluya dönüştürebilmek için sosyal aktivitelerde  bulundum. Dans dersilerine gittim ve koroya  yazıldım ve mekan tasarımları ile  ilgilenmeye devam ettim taki 2013 te kanser olduğumu öğrenene kadar ve yıkıldım. Evet  bir yıkılıştı hayatım pamuk ipliğinden örülmüştü. Ardından  tedavi süreci sonrası trafık kazası geciren azrailin  alamayı birtürlü başaramadığı birisiyim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?
 

Erasmus Plus gençlik projelerinde yer almak ile  birlikte yeni yerler ve kültürler görmek, film izlemek, şiir yazmak,farklı mutfaklardan yemekler yapmak  ve tatmak, müzik ve dans vazgeçilmezim ve hayaller biliyorum ki hayaller olmazsa insan yaşayamaz ve mesleki olarak mekanları hayal dünyamda kurgulamak.

Fobim ölüm ve yalnız kalma korkusu.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?
 

Mesleğimde dünyaca tanınan bir İç mimar olmak  ve ayni zaman içerisinde şu an Kıbrıs Cumhuriyet’inde Liderliğini yapmakta olduğum Erasmus Plus Projelerinin aynısını yapabilmek için Kasım Ayında Direktörüm Michalis Constantinou ile birlikte Öğretmenlik Eğitimine gideceğim başarılı olduğum taktirde KKTC de bicommunal bir Dernek kurmak, şu anda  tüzüklerini hazırlıyorum bitim aşamasına geldi bile. Amacım Daha çok Kıbrıslı Türk gençlerini  böyle  etkinliklere  taşıyabilmek  ve sosyal sorumluluk projelerınde yeralmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?
 

Dostlarımın çünkü  kapılarım  herzaman açık.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?
 

Siyah  ve turkuaz.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?
 

Herkes yalan söyler  söylemeyen yok tabi ki de anneme ama  hemen anlar. Arar neredesin diye  eve geldim derim ancak arkadaslarla sohbetteyimdir mesala.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?
 

Annem herkes arkadaşın değildir herkesi  kendin gibi zannetme.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?
 

Bence kimse uaşılmaz değildir.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?
 

Sosyal Bir devletin var olduğunu görmek isterdim ki ben göremiyorum. Trafıkte kural görmek isterdim ve polis. Devlette liyakat sistemine göre memur alınmasını görmek isterdim adamına göre iş değil. Adalet isterdim çü-nkü çok adaletsizlikle karşı karşıya kaldım.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?
 

1. Tahammülsüzlüğüm insanların dakik olmayışı, tasarım ve uygulama kontrollüğü için beni tutan müşterinin emeğime saygısı olmaması ve ödeme zamanı geldiğinde ise sen ne yaptın diyerek pişkin pişkin ödeme yapmaması.

 2. Yüksek sesle konuşan komşu profili ve bakmak için aldıkları köpekleri başı boş bırakmaları.

3. Düzensiz trafik ve saygısız tavırlar.

 Yaşadığım onca olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta durmak .

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Hayalci, yalnız ve mutlu olmaya çalışan biri…

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Arif 216. - Kitap Fi

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Balık. Duygusal, hediye almayı ve  vermeyi seven insan seven  bir kişiliğimin olması. Alçak gönüllü  ancak takdir bekler.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Fenerbahçe ama  futbol izlemiyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Armagan’cığım seni çok takdir ediyorum. Umarım  herşey gönlünce olur.  Senle yaşadığımız olumsuzluklar hemen, hemen aynı. Umarım biz kazanırız!

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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