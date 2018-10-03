''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Fezile Özataç

İsim: FEZİLE Soyisim: ÖZATAÇ Doğum Tarihi: 26.02.1983

Yaşadığı Yer: LEFKOŞA Medeni Durumu: BEKAR

Ünvanı: İÇ MİMAR

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben İçişleri Bakanlığı’ndan emekli Hukuk işleri amiri, Nedime Özataç ile emekli Tarım Teksinyeni’nin ikiz kızlarından biriyim. Fezile olarak ben gülmeyi, enerjik olmayı insanları sevmeyi ve tanımayı çok seviyorum. Herzaman girişimci özelliğimi asla kaybetmedim ve eğitim süreçimdede girişimciliğim sayesinde ideallerime ve savaşcı ruhumla bir nebze elde ettim.ilk ideallerimden biri 20 Temmuz Fen lisesinde okumaktı kazandım ve 2000 YILINDA 20 Temmuz Fen Lisesi sinden mezun olduktan sonra DAU İçmimarlık Fakultesini kazandım. Eğitim aldığım süre zarfında DAU proje işleri nde Öğrenci Asistan olarak çalışmış bulunmaktayım. Özel okulda okumak ve mudi bir ailenin çocukları olarak sorumluluklarımız yaşımıza göre oldukça fazla olmak zorundaydı eğitimimizi yapabilmek adına. Mezun olduktan sonra özel sektorde işe başladım ancak özel sektörün mudisi oldum öalışmışlıklarım kayıt altına alımadığını öğrendim ve iş değişikliği yaptım bu süre zarfında Pedagoji üzerine Lisans aldım. Kendimi daha iyi geliştirmek ve akedemik karıyer yapabilmek adına ancak şartlar ve malesef devlet politikaları yüzünden ideallerime kısmen kavuşamadım. Olumsuzlukları olumluya dönüştürebilmek için sosyal aktivitelerde bulundum. Dans dersilerine gittim ve koroya yazıldım ve mekan tasarımları ile ilgilenmeye devam ettim taki 2013 te kanser olduğumu öğrenene kadar ve yıkıldım. Evet bir yıkılıştı hayatım pamuk ipliğinden örülmüştü. Ardından tedavi süreci sonrası trafık kazası geciren azrailin alamayı birtürlü başaramadığı birisiyim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Erasmus Plus gençlik projelerinde yer almak ile birlikte yeni yerler ve kültürler görmek, film izlemek, şiir yazmak,farklı mutfaklardan yemekler yapmak ve tatmak, müzik ve dans vazgeçilmezim ve hayaller biliyorum ki hayaller olmazsa insan yaşayamaz ve mesleki olarak mekanları hayal dünyamda kurgulamak.

Fobim ölüm ve yalnız kalma korkusu.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Mesleğimde dünyaca tanınan bir İç mimar olmak ve ayni zaman içerisinde şu an Kıbrıs Cumhuriyet’inde Liderliğini yapmakta olduğum Erasmus Plus Projelerinin aynısını yapabilmek için Kasım Ayında Direktörüm Michalis Constantinou ile birlikte Öğretmenlik Eğitimine gideceğim başarılı olduğum taktirde KKTC de bicommunal bir Dernek kurmak, şu anda tüzüklerini hazırlıyorum bitim aşamasına geldi bile. Amacım Daha çok Kıbrıslı Türk gençlerini böyle etkinliklere taşıyabilmek ve sosyal sorumluluk projelerınde yeralmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Dostlarımın çünkü kapılarım herzaman açık.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Siyah ve turkuaz.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Herkes yalan söyler söylemeyen yok tabi ki de anneme ama hemen anlar. Arar neredesin diye eve geldim derim ancak arkadaslarla sohbetteyimdir mesala.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Annem herkes arkadaşın değildir herkesi kendin gibi zannetme.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Bence kimse uaşılmaz değildir.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Sosyal Bir devletin var olduğunu görmek isterdim ki ben göremiyorum. Trafıkte kural görmek isterdim ve polis. Devlette liyakat sistemine göre memur alınmasını görmek isterdim adamına göre iş değil. Adalet isterdim çü-nkü çok adaletsizlikle karşı karşıya kaldım.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



1. Tahammülsüzlüğüm insanların dakik olmayışı, tasarım ve uygulama kontrollüğü için beni tutan müşterinin emeğime saygısı olmaması ve ödeme zamanı geldiğinde ise sen ne yaptın diyerek pişkin pişkin ödeme yapmaması.

2. Yüksek sesle konuşan komşu profili ve bakmak için aldıkları köpekleri başı boş bırakmaları.

3. Düzensiz trafik ve saygısız tavırlar.

Yaşadığım onca olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta durmak .

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Hayalci, yalnız ve mutlu olmaya çalışan biri…

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Arif 216. - Kitap Fi

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Balık. Duygusal, hediye almayı ve vermeyi seven insan seven bir kişiliğimin olması. Alçak gönüllü ancak takdir bekler.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Fenerbahçe ama futbol izlemiyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Armagan’cığım seni çok takdir ediyorum. Umarım herşey gönlünce olur. Senle yaşadığımız olumsuzluklar hemen, hemen aynı. Umarım biz kazanırız!

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/