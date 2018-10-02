''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Berkan Felek

İsim: Berkan Soyisim: Felek Doğum Tarihi: 24.08.1987

Yaşadığı Yer: Gazimağusa Medeni Durumu: Nişanlı

Ünvanı: Fotoğrafçı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Gazimağusa’da doğdum aslen, Gazimağusa Surlariçiliyim. Gazimağusa Belediyesinde çalışmaktayım çocuk yaşta hayran olduğum fotoğraf sanatına 2010 yılında amatör olarak başladım ve kendimi geliştirerek profesyonel olarak devam etmekteyim. 2010 yılında KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunda yarışmalarda federasyon adına fotoğraflar çekmeye başladım ve bu sayede fotoğrafçılık kariyerimde’de kendime yol çizme şansı buldum 2016 yılında Türkiye’de yayınlanan İron Man ve yine 2016 yılında Monthly Fitness dergilerinde fotoğraflarım yayınlandı, 2017 yılında Amerikada bulunan GirlFight dergisi ile çalışmaya başladım ve derginin tek Türk fotoğrafçısıyım. Halen daha dergide aktif olarak çalışmaktayım.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerim başta işim olan fotoğraf çekmek , müzik dinlemek , fobilerim dar alanları sevmem , beni tanımlayacak özelliklerim genellikle yardım etmeyi seven biriyim.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim yapmış olduğum işte daha iyi olmak ve dünyanın en çok tanınan dergisi olan National Geographic dergisi ile çalışmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Evet en favori insanıyımdır nedeni benim eşim olması

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah, kırmızı ve mavi.



6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalan söylemenin uygun olduğu durumlar bence karşımızda bulunan kişinin üzülmemesi için söylenen yalanlardır, ben beyaz yalan diye bir şeye inanmam ve yalan söylemem söyleyen kişileri de sevmem.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir ?

İşinde iyi olmak istiyorsan çok çalış

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Pat Lee ile tanışmak ve onunla fotoğraf sanatı hakkında oturup uzun uzun konuşmak ve işimi daha iyi yapmak için ondan tavsiyeler almak isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Yaşadığım konumda yaşam standartlarımızın daha iyi yerlere gelmesini isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

En tahammül edemediğim şey insanların sürekli kendi çıkarları için yalan söyleyip insanları kullanmaya çalışması, taktir ettiğim ise insanların yaptıkları işte zorluk içinde haklarıyla başarı kazanmaları.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Fotoğrafçı’lık, insan ilişkileri ve dostluk.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son Hold The Dark filmini izledim. Son zamanlarda pek kitap okuma fırsatım olmadı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Başak burcuyum ve burcumun tüm özelliklerini taşıyorum.



14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Takım tutmuyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Takip edebildiğim kadarıyla başarılı buluyorum ve ülkemizde kendi alanlarında başarılı işler yapan kişiler ile röportaj yapılması bize o kişileri tanıma ve yaptıkları işi bilme ve anlama imkanı veriyor. Bu yüzden’de Armağan Dinletener’i tebrik ederim.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/