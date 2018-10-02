banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97808
ALTIN
232.905
DOLAR
6.0049
STERLİN
7.7896
EURO
6.9279
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAK
Katil koca suçlu bulundu
KATİL KOCA SUÇLU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil kocaya müebbet hapis
Kapat

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

02 Ekim 2018 Salı 16:55
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Berkan Felek

            İsim: Berkan   Soyisim: Felek   Doğum Tarihi: 24.08.1987

              Yaşadığı Yer: Gazimağusa   Medeni Durumu: Nişanlı

                                    Ünvanı: Fotoğrafçı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
 

Gazimağusa’da doğdum aslen, Gazimağusa Surlariçiliyim. Gazimağusa Belediyesinde çalışmaktayım çocuk yaşta hayran olduğum fotoğraf sanatına 2010 yılında amatör olarak başladım ve kendimi geliştirerek profesyonel olarak devam etmekteyim. 2010 yılında KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunda yarışmalarda federasyon adına fotoğraflar çekmeye başladım ve bu sayede fotoğrafçılık kariyerimde’de kendime yol çizme şansı buldum 2016 yılında Türkiye’de yayınlanan İron Man ve yine 2016 yılında Monthly Fitness dergilerinde fotoğraflarım yayınlandı, 2017 yılında Amerikada bulunan GirlFight dergisi ile çalışmaya başladım ve derginin tek Türk fotoğrafçısıyım. Halen daha dergide aktif olarak çalışmaktayım.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerim başta işim olan fotoğraf çekmek , müzik dinlemek , fobilerim dar alanları sevmem , beni tanımlayacak özelliklerim genellikle yardım etmeyi seven biriyim.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim yapmış olduğum işte daha iyi olmak ve dünyanın en çok tanınan dergisi olan National Geographic dergisi ile çalışmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Evet en favori insanıyımdır nedeni benim eşim olması

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah, kırmızı ve mavi.
 

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalan söylemenin uygun olduğu durumlar bence karşımızda bulunan kişinin üzülmemesi için söylenen yalanlardır, ben beyaz yalan diye bir şeye inanmam ve yalan söylemem söyleyen kişileri de sevmem.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir ?

İşinde iyi olmak istiyorsan çok çalış

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Pat Lee ile tanışmak ve onunla fotoğraf sanatı hakkında oturup uzun uzun konuşmak ve işimi daha iyi yapmak için ondan tavsiyeler almak isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Yaşadığım konumda yaşam standartlarımızın daha iyi yerlere gelmesini isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

En tahammül edemediğim şey insanların sürekli kendi çıkarları için yalan söyleyip insanları kullanmaya çalışması, taktir ettiğim ise insanların yaptıkları işte zorluk içinde haklarıyla başarı kazanmaları.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Fotoğrafçı’lık, insan ilişkileri ve dostluk.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son Hold The Dark filmini izledim. Son zamanlarda pek kitap okuma fırsatım olmadı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Başak burcuyum ve burcumun tüm özelliklerini taşıyorum.
 

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Takım tutmuyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Takip edebildiğim kadarıyla başarılı buluyorum ve ülkemizde kendi alanlarında başarılı işler yapan kişiler ile röportaj yapılması bize o kişileri tanıma ve yaptıkları işi bilme ve anlama imkanı veriyor. Bu yüzden’de Armağan Dinletener’i tebrik ederim.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!
Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Son dakika: Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Son dakika: Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Rihanna'ya büyük şok!
Rihanna'ya büyük şok!
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Can Bonomo ölümden döndü
Can Bonomo ölümden döndü
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
Rihanna Türk hayranlarını mest etti
Rihanna Türk hayranlarını mest etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim