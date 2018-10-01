''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Mustafa Fegan

İsim: Mustafa Soyisim: FEGAN Doğum Tarihi: 18.07.1979

Yaşadığı Yer: Mağusa Medeni Durumu: Evli

Ünvanı: Öğretmen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



1979 yılında Lefkoşa’ da doğdum. İlkokulu Polatpaşa İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimimi Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladım. Küçük yaşlarda keman eğitimi almaya başladım. Keman sayesinde müziği tanıkça, müzik öğretmeni olmaya karar verdim. 1996eğştim almaya başladım yılında Uludağ Üniversite’si Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim almaya başladım.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimimi bu okulda tamamladıktan sonra ülkeye döndüm ve 2006 yılından beridir öğretmenlik mesleğinde çalışıyorum.

Evliyim, 9 yaşında bir kızım var..

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Açıkcası hobim mesleğim olduğu için, başka bir hobiyle ilgilenme şansım pek olmadı.. Bir kaç kez balık tutmayı denediysem de, bu aralar boş zaman yaratmakta zorlanıyorum. Her gün eksersiz için kendime zaman ayarlamaya çalışıyorum en azından günde 1 saat kendimi spor salonuna atabiliyorum.

Yüksekten korkarım... Bunun dışında korktuğum pek bir şey yok..

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Büyük bir orkestra ve koro ile Kıbrıs müziklerini dünyaya tanıtmak amacıyla, bir dünya turnesinde olabilmeyi çok isterdim. Bunun yanında akustik enstrümanlardan oluşan bir çigan orkestrası da kurma projem var.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Açıkcası böyle bir olayı gözlemleyemedim ama öğrencilerime iyi bir örnek olabilmeyi herzaman arzulamışımdır.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Mavi rengini çok severim. Her zaman bana huzur vermiştir.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan söylemek, problemleri ötelemekten başka hiç bir amaca hizmet etmez. Yalanın beyazı siyahı yoktur. Her yalanın bir gün ortaya çıkma özelliği olduğuna inanırım.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatın bugün olduğu.. Hepimiz gelecekle ilgili planlar yapıyoruz ama önemli olan yaşadığımız gündür.

Bir de son zamanlarda önemsediğim bir söz var.. “Para yerine hatıra biriktirin”.. Bu sözü de çok benimsedim.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Ulaşmak istediğim kişi Samvel Yervinyan. Ermeni bir keman sanatçısı. Keman üzerinde inanılmaz şeyler yapıyor. Sihir gibi. Onun etnik dokunuşlarıyla ilgili tiyolar almak isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Yerel olarak bakarsak, insani değerlerin daha çok önemsenmesini ve doğaya saygı duyulmasını çok isterdim. Lefkoşa’da çalışıyorum ve her gün Mağusa – Lefkoşa yolunu kullanıyorum. Hergün Lefkoşa’ya gelirken, Beşparmak Dağları’nın yok oluşunu izliyorum. Yolların akıl almaz güvensizliğiyle güne çok da huzurlu başladığım söylenemez.

İnsanların bir birlerine saygılı olmalarını özlüyorum, ne bileyim araba sürerken birbirlerine yol vermelerini, tartışırken empati yapmalarını. Bireysel çıkar uğruna toplumsal çıkarlardan ödün verilmediği, sanatçıya, öğretmene, üreticiye kısacası toplumun her kesimine saygı ve sevgi gösterildiği bir ülkede yaşamak isterdim.

Bunun yanında dünyayla daha iç içe, her alandaki ürünlerimizi dünyaya daha kolay sunabileceğimiz, barış tüten, birleşik bir Kıbrıs’ın vatandaşı olmayı çok isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Hayatta en tahamül edemediğim şey tembelliktir. Bu dünyada yaşamanın bir bedeli vardır ve bütün gün sadece oturarak bu bedelin üstesinden gelemeyiz.

En takdir ettiğim davranış da çalışmaktır. Bence yer yüzündeki en değerli unsur budur. Herkesin hayalleri, umutları vardır ve bunları elde etmenin tek yolu çalışmaktır.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Sabırlı, titiz ve uyumlu...

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Bizim köyün şarkısı filmi. Kitap olarak Dan Bown “Başlangıç”

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Yengeç. Bu konularda pek bilgim yok açıkcası..

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Mağusa Türk Gücü ve Beşiktaş taraftarıyım. Mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Armağan Dinletener çok başarılı bulduğum bir arkadaşım ve yayınlarını ilgiyle izliyorum. İnsanlara kendilerini ifade etme şansını verdiği için, kendisine çok teşekkür ediyorum.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/