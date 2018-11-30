''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Meral Koral

İsim: Meral Soyadı: Koral Doğum Tarihi: 27.05.1987

Yaşadığı Yer: Girne Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Diyetisyen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Öncelikle bu fırsat için size teşekkür ederek yazılı sohbetimize başlamak istiyorum. Ben Meral Koral . 1987 yılının mayıs ayında Girne’de dünyaya geldim. İlköğretimimi Alsancak ilkokulunda tamamladıktan sonra ortaokul-lise yıllarımı sınavla kazanarak gittiğim 19 Mayıs Türk Maarif Kolejinde 2004 yılında tamamladım. Bir yıl aradan sonra 2005’te ÖSS sınavında elde ettiğim puanımla gerçek bir sağlıkçı olmak hayaliyle şu anki diyetisyenlik ünvanım için Ankara yollarına düştüm. 2005 yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne başladım ve 2009 yılında mezun olarak geri döndüm. Döndüğüm ilk ay da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet hastahanesi mutfağında ihale üzerine çalışan bir yemek şirketinde kurum diyetisyeni olarak çalışmaya başladım. Oradaki görevim hastalarımıza çıkacak yemeklerin alım kontrol sürecinde başlayıp, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak menü planlaması , menüdeki yemeklerin sağlıklı koşullarda hazırlanıp, pişirilip , porsiyonlanıp kişiye özel hastalarımıza ulaşmasını sağlamaktı. Mesleğimin klinik diyetisyenliği gibi önemli bir alanında da hizmet vermek arzusuyla 2010 yılında kendime ait bir ofiste danışanlarıma sağlıklı beslenmeyi öğretip bu bilgilerini yaşam biçimi haline getirmeleri için hizmet vermeye başladım. Bu süreç içinde bunlardan başka Kıbrıs Türk Diyetisyenler birliğinin bir üyesi olarak çeşitli seminerlerde, televizyon ve radyo programlarında sağlıklı beslenme konularında söyleşilere katıldım. Yine bu süreçte Diyabet kampı diyetisyeni olarak bir hafta katılımcı diyabetli bireylerle yaşamlarına dahil olarak beslenme yanlışlarını düzeltme üzerine çalıştım. Ayrıca 2 yıl üst üste diyetisyenler birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının projesinde 2 farklı okulda “Beslenme Koçu “ olarak oluşturulan kolda ilkokul çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi öğretmeye çalıştım. Daha sonra okul mutfaklarında toplamda 7 aylık bir deneyimim oldu. Diyetisyen demek sağlıklı beslenmeyi öğreten , uygulatan ve kalıcı davranış yaratan bir eğitimci olmayı gerektirir. Bu anlamda bir ortam oluşmadığı için mesleğime bir süre ara vermek durumunda kaldım. Ama tabi ki elimden geldiğince doğru ve sağlıklı olmak için gereken beslenme bilgilerimi sosyal medya aracığılıyla paylaşmaya devam ediyorum. Mesleğimi gerçek anlamıyla buluşturduğum bir ortamda çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim arasında en sevdiğim şarkı söylemek bunun yanında kitap okumak, güzel yerler keşfedip gözümle gördüğümü amatör de olsa fotoğraflamak, dostlarla kaliteli sohbeti de sayabilirim.

Fobim yaptığım herhangi bir şeyin sonucunun birilerinin yaşamına olumsuz etki etmesi.

Beni tanımlayacak özelliklerim: İyi niyetliyim ama insanları çok iyi analiz edebilme yeteneğimden dolayı kişiye göre muamele yaparım. Mükemmeliyetçiyim, yaptığım her şeyin çok iyi olması motive kaynağımdır. Herşeyin nedenini bilmek isterim detaycıyım. Ve son olarak önceliğim dürüst, doğru kişi olmak sonuçları yaşamımı kötü şartlara bile sürüklese doğru bildiğim şeyi yaparım.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Mesleğimle ilgili en büyük hayalim diyetisyenliğin “estetikçi ve zayıflatıcı” olarak dar kalıplara sıkıştırılmışlığını ortadan kaldırma çalışmalarımın sonuç alması. Diyetisyenin en önemli rolünün pişecek yemeğin malzemelerinin satın alınmasından insan tüketiminin son aşamasına kadar süren bir süreç olduğu bilincini yaymak. Ve bunu yaparken önceliğin sağlık olduğunu bilen, her duyulan yada para kazanmak için sağlığımızı düşünmeden bozan uygulamalara ve uygulamacılara karşı bilinçli bir toplum yaratabilmek. Tabiki bunlar için kendimce ürettiğim projeler var ama uygun şartların oluşması için çaba sarfedip beklemekten başka bir çarem yok şu anda..

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Bu konuda bir fikrim yok Eğer birinin favorisiysem bu röportajdan sonra bana bu konuda bilgi verirse sevinirim .

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Tüm renkler beni yansıtabilir. Hayatta her duruma karşı hoşgörülüyüm. Herkesle iletişime geçip herkesten kendi kişiliğime uygun olan ufkuma iyi şeyler katacak bilgi , kültür , davranış vb. herşeye açığım.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Sonuçları bişey değiştirmeyecek ve o insanı motive edip mutlu edecek birşeyse söyleyebilirim diye düşünüyorum.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



“Beslenme durumunu çok yönlü ve doğru bir şekilde analiz edebilmeniz için herşeyin nedenini bilerek çözümler üretmeniz gerekir” hayatta aldığım en değerli tavsiyelerden ilk aklıma gelen bu tavsiyedir. Mesleğimde herzaman uyguladığım bu tavsiye yaşamımda da sorunlarımın çözümüne büyük katkıları olmuştur.



8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Mustafa Kemal Atatürk. Kötü koşullarda nasıl bir psikolojiyle, nasıl strateji motivasyonu oluşturduğunu ve yoktan böylesi zor olan yepyeni moderin bir cumhuriyeti nasıl var ettiğini bilmek isterdim. Benim için muhteşem bir motivasyon olurdu.

9- Ülkemiz’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey ve son zamanlarda ki gençliğin durumu sizce nedir?



Ülkemizde değişecek en önemli 3 şey diye bir sıralama yapamıyorum. Diyebileceğim ülkemizde herşeyin tekrardan doğru süreçlerde doğru stratejilerle düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençliğin durumuna gelecek olursak toplum olarak geçmişte büyüklerimizin yaşadığı sıkıntılar sonucu evlatlarımız rahat yaşasın düşüncesiyle aslında biz gençlere kötülük edildiğini düşünüyorum. Daha mücadeleci ve daha üretken olabilmek için zorluklarla mücadele olmadan ilerisi için sağlıklı bir toplum yaratamayız.

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Tahammül edemediğim şey ifade ettiklerimi anlamamazlıktan gelen kendi çıkarlarıyla beni veya geneli hiçe sayan insanlar.

Takdir ettiğim şeyler mücadele verilerek gerçekten hak edilen tüm başarılar.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



İyi niyetli, sempatik, bildiğinde ve inandığından şaşmayan.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



En son Çakallarla Dans 5 ‘ i izledim. En son okuduğum kitaplar Aöf İşletme 2. Ve 3. Yıl güz dönemi ders kitapları. Malesef şu sıralar başka kitap okumaya vaktim kalmıyor.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Burcum İkizlerdir. Tamamına yakın özelliklerini taşıdığıma inanıyorum. Ama burcumun özelliklerinde yazıldığı gibi bencil ve çok kişilikli değilim biri değildir. Sadece an an duygu durumum ani değişimler yaşayabilir.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Desteklediğim değil yaşadığım takım diyebilirim. Galatasarayla yaşıyorum. Dolayısıyla 2. Sorunuzun cevabı sadece maçlarını izlemek değil tüm haberlerini takip de ediyorum . Tabiki bunun yanında ülkemde de Girne takımlarının maçlarına fırsat buldukca gidiyorum bir şekilde onlara da desteğim var.

15- Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ‘’KKTC’de bir ilk’’ olan, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Konuşmanın başında da belirttiğim gibi öncelikle kendimi anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Armağan Bey. Günümüzde birbirimizi can kulağıyla dinleyip anlattıklarımıza önem verme

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/