''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Ebru Aydıneri

İsim: Ebru Soyisim: Aydıneri Doğum Tarihi: 11.03.1990

Yaşadığı Yer: Küçük Kaymaklı Medeni Durumu: -

Ünvanı: Diyetisyen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



11 Mart 1990 Gazimağusa doğumluyum. 5 yıldır diyetisyenlik yapıyorum balık burcunun tüm özelliklerini taşıyorum hayatı yaşamayı Seven enerjik ve pozitif bir insan olduğumu söylenir. Sanırım birazcık da deliyim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



En büyük fobim hamam böceği gibi Uçan haşereler’dir. Fitness ise şu an ilgilenemesem bile en büyük hobimdir.

Beni tanımlayacak özelliklerim ise çok karışık neşeli aynı zamanda Melankoli duygusal ama umursamaz olabilirim merhametli ve güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Kısacası insanım.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Hayalini kurduğum bir hayat veya herhangi bir şey yok açıkçası hayal ettiğim her şey gerçekleşti veya gerçekleşecek İnsan isteyince her şeyi elde edebilir bence.

Gerçekleştirmek istediğim projelerimiz en başında diyetisyenlik ve fitness alanlarının birleşecek sağlıklı beslenmeye ve sporcu beslenmesi ne yönelik yemek reçeteleri geliştirerek şirin bir kafe açmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Favori miyim bilemem ama benden ilham almış insanlar olduğunu biliyorum.



5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Tüm renkler beni yansıtır Bence rengarenk olabilirim ama favorim siyah ve kırmızıdır.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



5 yıldır sağlık sektöründeyim. Bence yalan söylemenin tek uygun olduğu durum hastane ortamları olabilir. Gerçekçi olalım, herkes beyaz yalanlar söyler ama şimdi bunları burada açıklamayayım.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatımda aldığım mı hiç unutmayacağım tavsiye en güçlü olmak zorundasın Bunu senin için Yapacak başka hiçbir kimse yok.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Eski medeniyetler ve onların ilimlerine ilgim var o zamanlardaki bilge kişilerle bunları konuşa bilmeyi çok isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Yaşadığım hayatı sanırım değiştirmek istemezdim Belki biraz daha fazla zaman ayırabilmek isterdim kendime.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Egoist ve ukala insanları hiç sevmem güçlü insanlar imkansızı başarabilen herkese büyük saygım var çok takdir ediyorum onları.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



İnatçı, kararlı ve çılgın…

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Defalarca izlediğim çok eski bir film olan Şeytanın Avukatı filmi ve Meleklerle Yaşamak kitabı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Balık burcuyum ve tüm özelliklerini taşıyorum maalesef.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Galatasaraylıyım mümkün olduğunca maçlarını takip etmeyi severim.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

İnsanın kendini anlatma senin bu kadar zor olabileceğini tahmin etmemiştim. Benim için güzel bir anı olarak kalacak. Bana da bu sayfayı ayırdığı için, Armağan Dinletenler’e çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi…

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

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