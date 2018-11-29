''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Teysir Tarazi

İsim: Teysir Soyadı: Tarazi Doğum Tarihi: 10.02.1986

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Futbol Antrenörü

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Ben Teysir Tarazi. 1986 Lefkosa dogumluyum. Orta ve Lise öğrenimini bıtırdıkten sonra Ünüversite öğremine girince sistemin ezbere ve paraya dayalı bir sistem olduğunu gördükten sonra 3.’cü sınıfın sonunda bıraktım.

Kucuk yaslarda kendımı ilk tanıdıgımda, babam Hişam Tarazi antrenor oldugundan futbol sahaları soyunma, odalarındakı, kara tahtaların altı olmustu.

Belkıde hayatımdan daha cok deger verdıgım futbola bu sekılde baslamıstım. Öncelıkle belırlı yıllarda futbol oynamıs, oynarken babamın calıstırdıgı takımlarda 16 ve 17 yaslarında yardım etmeye baslamıstım. Oynadıgım donemde gecırdıgım amelıyattan sonra, Futbolu bırakmak zorunda kaldım ve tamamen babamdan kalan mıras olan antrenorlugu daha cok ılerletmek , gelısmek için kendıme soz vermıstım ve yola koyulmustum oncelıkle İngiltereye belırlı nedenlerle yerlesmıs olup , orda once 1 yıl Barnet Collageinde dil eğitimi almıs, Turk Lıgınde baslayarak , İran Ligi, Interwooda Turk Lıgınde, gerek oyuncu gerekse yardımcı gorev almıs en son u21 Dogan FC Turk toplum federasyonunda antrenorluk yapmıstım. Dılı tam anlamama ragmen semınere katıldım ve isım etmıs bır cok premier klubunun alt yapı antremanlarını ızlemıs, gelısebıldıgım kadar kendımı gelıstırmeye çalışmıştım. (ogrenmenın sınırı olmadıgını ogrenmek en buyuk gelısımim olmuştu.)

Belırlı bır donem de Hakemlık yapmıs futbolun ıcınde olan butun pisikolojilerı empatı yapmaya calısmıstım. Kıbrısa gerı dondugumde Fenerbahçe Futbol Okulundan Baslayıp su an Hamıtkoy A2 Futbol Takımın da gorevıme devam etmekteyim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobılerım yıne tamamen Futbola endekslı olup,genclerın dogru bır sekılde gelısmelerını saglamak,gelısırken kendımı gelıştırebılmek ve kendımı sadece futbola endeksleyıp gelişimi artırabilmektir ,fakat gunumuz sartlarında bizi sıstem işlemeye yonlendırıyor.Futbol ikinci planda kalıyor.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Yaptıgım işteki en buyuk hayalım ambargoların kalkması, futbolumuzun ve ülke genclerımizin daha iyi şartlar altında kendilerını geliştirip Avrupaya açılabılmelerı.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Favorimiyim bilmiyorum. Aslında bende pek favori olmak istemiyorum. İnsanların kendi sitil ,kendi ozunde olmaları, kendını keşfedip farkındalık yaratmalarından yanayım.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Yeşil ve Mavi. Çunku ozgurlugun ve kendı ayakları ustunde duran savaşan insanları anımsatıyor bana.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalanlar iki turlu oluyor. Hayatlarında yalanı felsefe etmiş insanlar, hayatları yalanla donuyor.

Bide bazen baskalarını kırmamak için söylenilen yalanlar.

Cok azda olsa birini kırmamak için söylediğim yalanlar var.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Babamdan aldığım tavsiyeydi, sadece kendin için yaşama insanlara birşeyler katmaya çalış

Derdi ve her zaman iyi ınsan olmanın herseyden önemli oldugunu.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Zeljiko Obradoviç ile sohbet etmek isterdim. Basarılarının püf noktalarını bakış açısını, sporcu pisikolojisine yaklasımı cok merak etmişimdir.

9- Ülkemiz’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey ve son zamanlarda ki gençliğin durumu sizce nedir?



Tamamen futbola tutkulu oldugumdan, alt yapılara onem verilmesı, genclerin belki futbolcu olacak diye bir bakış açısı olmadan, herkesin, her takımın destek cıkıp spor yaparak kotu alışanlıklardan uzaklaştırılabılmesi, sosyal cevre duzgun nesıl gelışımınde yardımcı olabılmeleri, cunku gencler sevdıği seyler yönelip vakitlerini orda gecirebiliyorlar.

Bence; ‘’Gencliğin drumunu sorgulamak tamamen aileyi sorgulamakla ayni şey bu bizi aşar.’’

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Haksızlığa ve adaletsizliğe asla gelemem.

Kendini geliştirmeyen insanlara asla tahamül edemem.

Takdir ettiğim seyler ise dürüst kendini geliştirmiş, adaletli insanlar ve kendilerinden cok dış hayata gerek hayvan gerekse genclerin gelişimi için uğraşan insanlardır.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



Gelişim

Adalet

Özgür

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



En son izlediğim filim Mandra Filozofu. Son okuduğum ise; Kitap Alex Da Souza’nın kitabıydı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Kova burcuyum. Özgur, gelişime acık, cahilliğe tahmülü olamayan, dik kafalı.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Fenerbahce. Kacırdıgım gun kendımı sucladıgım gundur.

15- Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ‘’KKTC’de bir ilk’’ olan, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Zaman buldukça takip ediyorum. Aslında insanların kendini ve görüşlerini tanıtmalarına imkan sağladığınızdan, okuyucularda bunların olumlu yönlerini empati yapabiliyor düşüncesindeyim. Böyle gelişim üzerine hazırladığınız bir köşe için çok teşekkür ediyorum.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/