''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Fezile Tekbıyık

İsim: Fezile Soyadı: Tekbıyık Doğum Tarihi: 23.02.1995

Yaşadığı Yer: Gazimağusa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Psikolog

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



1995 Gazimağusa doğumluyum. Lise de çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezunu olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesinde psikoloji eğitimimi tamamlayarak 2018 yılında mezun oldum. Şuan Ankara da aile ve evlilik terapisti eğitimine devam ediyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Profesyonelce olmasa da ufak tefek dikiş işleriyle uğraşmayı ve ayrıca kitap okumayı, yeni yerler gezip, yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Beni tanımlayacak en büyük özelliğe gelecek olursak sanırım kedi ve köpek sevgisidir onları beslemeyi ve onlarla eğlenmeyi seviyorum en büyük fobim ise maalesef çekirgeler.



3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Ülkemizde ne yazık ki psikoloji alanına verilen önem çok az. En büyük ve gerekli eksikliğimiz zaten meslek yasamızın olmayışıdır bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve yasamızın çıkmasını temenni ediyorum. Şuan için tek hedefim eğitimimi tamamlayıp kliniğimi açmak veya bir kurumda hizmet vermek bununla beraber halkımızın psikologlara olan yanlış düşüncelerini değiştirip, ön yargılarını yıkacak çalışmalar yapmayı hedefliyorum çünkü terapi alan her bireyi ‘anormal, deli vs’ olarak tanımlıyorlar ve düşünüyorlar öncelikle bunun değişmesi gerekiyor.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Favori miyim bilmiyorum ama birkaç yakın arkadaşım her konuda disiplinli, anlayışlı ve çok pratik oluşumu ve çözüm odaklı düşündüğümü takdir ettiklerini söylerler.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Siyah. Çünkü siyahın birçok yönü vardır ölüm ve yası da çağrıştırabilir, yaşamı ve mutluluğu da önemli olan kişinin onu nasıl taşımak istediğidir bence ve ben bu özelliğini seviyorum.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan söylemenin uygun olduğu bir durum söz konusu olamaz ama bazen gerçekleri söylemek için o an, o zaman uygun olmayabilir bu yüzden gerçekleri söylemeyi ertelemek yalan söylemekten daha az acı verir sanırım. Yalanın rengi olmaz bence bu yüzden yalan söylemeyi tercih etmiyorum.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Mutluluğunu bir kişiye bağlama çünkü o kişi gittiğinde geriye senden sadece bir hiç kalır.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Sezen Aksu. O kadar içten söylediği şarkılarının hangi yaşanmışlıkların eseri olduğunu bilmek isterdim.

9- Ülkemiz’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey ve son zamanlarda ki gençliğin durumu sizce nedir?



Öncelikle Barış. Bölünmüş iki toprak yerine tek bütün bir Kıbrıs adası istiyorum. Bunun dışında daha çok iş alanı açılarak gençlerin yurt dışına göç etmesinin önüne geçilmesini çünkü ne yazık ki çoğumuz işsizlikten yurt dışına yöneliyoruz. Son olarak da hayvanları korumak ve onları rahat ettirmekle ilgili yasaların düzenlenmesini istiyorum.

10 - Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Verilen sözlerin tutulmaması ve randevu verilen saat de orda olunmamasına asla tahammül edemiyorum. En çok takdir ettiğim şey ise bir kadının kariyerinin zirvesinde olması.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



Sakin, içine kapanık ve sabırlı.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



En son; Müslüm filmini izleyip, Benimle boşanır mısın? isimli kitabı okudum.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Balık burcuyum ve tüm özelliklerini taşıyorum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Takım tutmuyorum.

15- Son olarak; Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ‘’KKTC’de bir ilk olan’’, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Okuması zevkli ve oldukça faydalı bulduğum bir köşe. Özellikle gençler üzerine yoğunlaştırılmış olması bence harika. Bu sayede ülkemizde gizli kalmış yetenekleri keşfediyoruz.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/