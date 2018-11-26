''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Sibel Çağatay

İsim: Sibel Soyadı: Çağatay Doğum Tarihi: 29.10.1984

Yaşadığı Yer: Girne Medeni Durumu: Evli

Unvan: Diyetisyen ve Estetisyen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



1984 yılında Girne’de Ailenin 3. Kızı olarak dünyaya geldim. 2011 yılında Güzellik Kolejinden mezun olup, Uzman Estetisyen Ünvanını aldım. 2017 yılındada Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetik bölümünden mezun oldum. 3 Yıllık evli ve bir çocuk annesiyim.



2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Yeni yerler keşfetmek, sohbet etmek, yeni insanlarla tanışmak, araştırmak en büyük hobimdir. En büyük fobim gerçekten günü boş geçirmek ve geç uyanmak bize verilen 24 saatlik dünyanın en kıymetli hediyesi, zamanı boşa harcamak bana inanılmaz antipatik geliyor. Düşünsenize her gün başka sürprizlere gebe ve bunun keyfini çıkaramayıp, yerinde durmaktan rahatsız olmayanlar var bu bende ciddi büyük fobi. Beni tanımlayan en iyi kelime sanırım, işkolik. En belirgin özelliklerim azimli ve hırslı oluşum. Sürekli kontrollü hissetme arzusu bazen yorucu olabiliyor.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Aslında hayal gücü çok geniş bir insanım. Ancak iş konusunda çok fazla takip edenim var. Fikirlerimin korunması açısından spoiler veremeyeceğim. Çok fazla ilke imza atmak gibi planlarım var. Adım adım, hayata geçireceğim yakın zamanda yeni projelerim de olacak.



4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Aslında çok yakın arkadaşlarım sürekli söyler, iş hayatında ki disiplinimi erkenden güne başlayabilmemi ve enerjime imrenen dostlarım var…



5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Beyaz ve siyah…

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Kırmamak adına bazen tam yalan demeyelim de tam olarak gerçeği yansıtamadığımız durumlar olabiliyor tabi ki. Söylediğim en büyük yalan; çıktım yoldayımdır genelde…



7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Karar alma konusunda tez canlıyımdır. Hayat arkadaşımın bu konuda benim yolumu aydınlatan tavsiyesini sürekli aklıma getiriyorum. Karar alırken, ‘’Aklına, Mantığına, Kalbine ve Gönlüne Ses Vermeden Başlama’’ demişti. Olabildiğinde bu tavsiyeyi dinliyorum.



8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Biraz uçuk olacak ama uzaya, gökyüzüne ve evrenin derinliklerini değişik bir merak var. Ve aya ilk adım atan insana nasıl hissettiğini sorabilmek isterdim…



9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?



Dünyada tanınabilir hale gelmekten başka değişmesini çok istediğim bir şey yok aslında. Zaten tanınabilir hale geldikten sonra, diğer insanların muhtemelen değişip, gelişmesini istediği yönlerde bu TANINIRLIKTAN sonra gelecektir.



10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Tahammül edemediğim şey insanların istedikleri şeylerden çabuk vazgeçmesi ve olaylar karşısında güçsüz durmasıdır. Hayat bir savaştır ve vazgeçtiğin an yenilirsin. Durmadan harakette olmak gerek çünkü durgun su bile bulanıktır. Tahmin edersiniz ki takdir ettiğim şeyler de bunların tam tersi olaylar karşısında dirençli olup, sınırları sonuna kadar zorlayıp, vazgeçmemektir.



11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



Azimli, çalışkan ve merhametli.



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Bohemian Rhapsody fimine gittim aslında bu aralar heskesin konuştuğu ‘’Müslüm’’ filmini de çok merak ediyorum. Ama sanırım drama beni çok yansıtmıyor. En son okuduğum kitap da PROF. Sabiha Paktuna Keskin’in; Çocuklara doğru iletişim kitabı.



13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Akrep burcuyum. Güçlü bir karakterim kolay kolay vazgeçmem. Zevkli ve seçiciyimdir. Yaşamayı çok severim ve yaşama tutkuyla bağlıyım. Azıcıkta kuşkucuyumdur.



14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Galatasaraylıyımdır. Eskiden daha sıkı bir takipçiydim. Ancak şu anda hem annelik, hem yoğun iş temposu maalesef sıkı takibe fırsat vermiyor. Ancak hala daha Galatasaray & Fenerbahçe derbi maçlarını kaçırmam.



15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Öncelikle bu güzel köşe de bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Klasiğin dışın da oluşu, takdire şayan. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/