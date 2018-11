''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Fatoş Büke

İsim: Fatoş Soyadı: Büke Doğum Tarihi: 21.06.1988

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Öğretmen

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?



1988 Lefkosa dogumluyum. Turizm ve Otel İsletmeciligi mezunuyum. Yusek lisansımı Orta Ogretim Alan Ogretmenlıgı uzerıne tamamladım. Genellikle kendi halinde takılmayı seven her ne kadar sosyal varlıklar olsak da cogunlukla yalnızlıgı seven ve bundan gocunmayan biyim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?

Humanist yaklasimi benimseyen, hayvan ve doga asigi biriyim. Amator olarak gitar calıyorum. Bunun yaninda psikolojiye ayri bir ilgim var.

Kucuk yasta boceklerle hos anilarim olmadigi icin asmaya calıstıgım bir bocek fobim var.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Ogretmenim fakat su an meslegimi yapmiyorum . Şuan finans sektorunde calısmaktayım . Gerceklestirmek istedigim projem eğitime devam etmek ve akademik alanda kendimi gelistirmek.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?

2 kopek annesiyim. Birbirimizin favori varliklariyiz. Ne onlar bensiz , ne de ben onlarsiz..

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Insanlarin hayatlarinda kullandiklari ya da tercih ettigi renkler psikolojilerinin urunudur diye dusunuyorum. Renk tercihim kullanacagim alana gore degisse de favorim mor

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Hayati boyunca yalan soylemeyen insan var mi diye dusurum ucundan bucagindan da olsa ? Tasvip ettigim bir durum degil ama sorulan sey iki insanin arasini bozacaksa "ben birsey bilmiyorum" deyip aradan siyrildigim olmustur.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Halil Cibran'in bir sozu var kulagima kupe yaptigim; "Çirkinlik diye bir şey varsa o da, gözlerindeki önyargılı ölçeklerdir." Insanlik anlamaktan ve anlamaya calismatan gecer. Bazen suclamak anlamaktan daha kolaydir bu yuzden bazı insanlar kolaya kaciyor Benim de herkese tavsiyem onyargidan uzak durmak.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Sigmund Freud amca olurdu. Ortaya koydugu bir cok tez var anlam veremedigim ve okuyup bulamadigim. Onlari tartismak olurdu heralde



9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?

Egitim sistemi, siyasi duzen ve duyarlilik konusu..

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Duyarsizliga ve siddetin her turlusune tahammulum yok.

Yine bu baglamda insanlarin son zamanlarda cesitli konularda farkindalik yaratmasi ve bilinclenmeye calismasini takdir ediyorum.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?

Üç kelimeye sigmam

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son Kaybedenler Kulubu 2 filmini ve Dr Gary Small~ Gigi Vorgan'in Bir psikiyatristin gizli defteri adli kitabini okudum.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Yengeç burcuyum. Iyi ve kotu tum ozellikleri tasiyorum sanırım..

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?

Galatasarayliyim. Fanatik degilim. Asiri fanatikligi de tasvip etmiyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru”köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyim?

Öncellikle kosenizde bana yer verdiginiz icin cok tesekkur ederim. Insanlarin kendini ifade edebilecekleri, duygu, dusunce ve fikir paylasiminda bulunabilecekleri guzel bir alan oldu.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/