''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Özer Akkaleş

İsim: Özer Soyadı: Akkaleş Doğum Tarihi: 27.02.1989

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: En Moda Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Mimar

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Kıbrıs Girne’de Dünya’ya gelen tipik ada kültürü ile yetişmiş bir adamım. Çok küçük yaşta Aktif bir spor hayatım vardı ve hala bundan vazgeçebilmiş değilim. Eğitimimi mi Aralık üzerine aldım fakat aşık olduğum mesleği yapmayı tercih ettim. Sonuç ortada 6 yıldır git gide büyüyen bir prodüksiyonun keyfini sürüyorum. Onun dışında eskisine göre sosyal bir yaşantım yok daha sakin yaşamayı ve yaş almayı tercih ediyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hayat öyle ilginç bir şey ki neyi sevip neyi sevdiğimizi yaşadıkça ve denedikçe öğrenebiliyoruz. O yüzden hobi veya fobi olarak adlandırmam hiçbirşeyi. Mesela uçak fobim var ama seyahat etmeyi seviyorum. Sanırım artık bir fobi değil. Doğa sporları yapmaktan çok hoşlanırım . Her gün sabah farklı bir parkurda yürürüm. Yazında yüzmeyi çok severim. Yemek, yemek en büyük zevklerimden biri ama işin içinde sağlık ve fiziksel görünüş girdiği için dengeliyorum.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Yaptığım işim dediğim gibi aldığım eğitimden farklı. Hayal değil de hedeflerim vardır benim. Hedeflerimin peşinde gerektiğinde birçok zorluğu aşacak azme sahibim. Yapabileceğim veya imkansız şeyleri görüyorum bu yüzden hayal kurmak yerine gerçekçi davranarak hedef odaklı bakıyorum olaylara.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Favorimiyim bilmiyorum ama çevremde sevgisine çok inandığım insanlar var. Favori olmayı severim genelde, o yüzden çok kişiyle arkadaşlık etmem edersem eğer mutlu ederim belki de bu sebepten.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Hayat bence rengarenktir tadını çıkarmak lazım. Benim özel bir rengim yok hepsini severim

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalanın siyahı beyazı yoktur benim gözümde yalan söylemeye ihtiyaç duymayacak alt yapıda bir hayat kurdum kendime. Kimseden korkmadan ve saklanmadan. O yüzden yalanı tasvip etmem.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatımda aldığım en iyi tavsiye kimseye mevkisin den dolayı değer vermemem gerektiğiydi. İnsana insan olduğu için ve onu hakedecek şeyler yaptığı için değerini bilmek lazım.



8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Ulaşamadığım değil de geçmişten biriyle sohbet etmek isterdim. Mesela Mozart. Hatta susup sadece dinlemek bile yeterli olurdu.

9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?



1- Mentalite

2- Vizyon

3- Kıbrıs halkının kendi ayakları üzerinde duran ve ambargosuz bir hayat yaşaması.

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Hayatta bitki gibi yaşayıp kendini geliştirmeyen insanları sevmiyorum. Başarı öykülerini çok severim. Nerden nereye dedirten insanlar hep Örnek olsun.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



Romantik, çalışkan ve özgür.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



En son efsane müzik grubu Queen’in filimine gittim. Tam bir başarı öyküsü.

Okuduğum kitap ise Satranç – Stefan Zweig.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?





Balık burcuyum. Yaratıcı ve sanatçı yönüm hep ağır basar. Özgür olmayı sever balık burcu. Mutlu etmeyi çok iyi bilir mesela sizi en tepelere çıkarabilir ama birden bire oradan aşağıya da atabilir. Temiz tertip severim, sunumlar önemlidir benim için.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Hiç bir olaya takım ruhuyla bakamadım hayatım boyunca o yüzden takip tutmam. Çoğunluğun peşinde gitmem.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Çok keyifli fikirler . Arada sosyal medyada denk geliyorum ve okumaktan mutluluk duyuyorum. Kişilere kattığınız bakış açıları hoş. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/