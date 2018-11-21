''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Faruk Akkuş

İsim: Faruk Soyadı: Akkuş Doğum Tarihi: 29.05.1991

Yaşadığı Yer: Taşlıca Medeni Durumu: Evli

Unvan: Rapper ve Yapımcı

İsim: Faruk Soyadı: Akkuş Doğum Tarihi: 29.05.1991

Yaşadığı Yer: Taşlıca Medeni Durumu: Evli

Unvan: Rapper ve Yapımcı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

29 mayıs 1991 Gazimağusa doğumlu Faruk AKKUŞ. Rap müzik hayatına 2004 yılında başlamıştır. Faruk Akkuş'u 2004 yılından, "Brave Turk them" takma adıyla amatör Rap sanatçısı olarak tanıyoruz. Faruk AKKUŞ Rap müzik dalında kendini geliştirerek 2010 yılında farklı bir müzik adıyla tam anlamıyla MC KEZZAP olarak çevresinde tanıttı.

MC KEZZAP'ın 2010 yılında Tarkan Ahmet ALPMUT (Alpmut) ile tanışması müzik kariyerinde kendisini farklı bir boyuta taşıdı. 2010 yılında Alpmut ile birlikte ilk single şarkısı yaptıktan 2 yıl sonra 15 parçalık Kimyasal VOL. 1 ile ilk albümlerini sosyal medya üzerinden yayınlamışlardır. Bu ikili müzikteki başarılarını kat kat arttırarak bölgelerinde farklı müzik tarzı ve kıyafetleriyle dikkatleri üzerlerine toplamışlardır. MC KEZZAP'ın müzik kariyerinin yanı sıra, Clublarda Disck Joker (DJ)'lerin yanında Microphone Controller (MC) olarak müzik eğlenceli programlara katkı koyması profesyonel müzik hayatında yepyeni bir alanda müziğiyle öne çıkmasına neden olmuştur. KEZZAP, ALpmut ile birlikte ilk albümden iki klip yaptıktan sonra kısa zamanda 16 Kasım 2014 tarihinde Kıbrıs'ın en çok izlenen ulusal televizyon kanallarından Kıbrıs Genç Tv prodiksiyon bölümünde çalışmaya başlamşıtır. Kezzap & Alpmut ikilisi yeni klipler ve yeni fikirler açısından durmaksızın ard, arda müzik üretimine devam etmiştir. Bu ikili geçen sürede kendilerini geliştirmek adına hiç bir yapımcı ve eğitmenden ders almaksızın, kendi yaşanmışlıklarından beslenerek sanat üretmeye gayret etmiştir. Alpmut&Kezzap ikilisi, başarılarını, günümüzde bir çok sanat dallarında ders alarak katlayan müzisyenler gibi değil; müzikte, yapımcılıkta, gerek klip, gerekse stüdyo kayıt kalitelerinde ıspatlamış ve kendi hedef kitlelerini yaratmışlardır. KEZZAP; günümüzde KEZZAP MCV (Music Cyprus Video) adıyla bilinmektedir. KEZZAP, kendisini müzikte olduğu gibi video kliplerinde, kurgu, montaj ve yönetmenlikte de ıspatlamıştır. Ayrıca, MC KEZZAP birçok projeye de imzasını atmıştır. İkilinin klip müziklerini, günümüz sosyal medyasında ALPMUT & KEZZAP traramasıylsa izlemeniz mümkündür. KEZZAP MCV, youtube, GOOGLE+ plus gibi yaygın arama motorlarında, 2016 yılında, sözleşmeli olarak resmi kanal olma telif haklarını hukuki olarak elde etmiştir.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

-Çocukluktan buyana vazgeçemediğim tek şey zıpkınla balık avlama avcılık merağım en büyük hobilerimdir. Bunun yanında daha birçok iş ile de meşgul oluyorum. Örneğin, motor Kross offroad'da gezinti yapma, bilgisayar başında yeni bilgiler edinme ve yemek yapma gibi birçok hobilerim de vardır.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

- Bu yaşadığımız ülkede birçok sıkıntı bulunduğunu ve insanların hep kolay yoldan para kazanma arzusunda olduklarını düşüncesindeyim. Ben çocukluğumdan bu yana hep bunu ön yargı olarak benimsemiş vaziyetindeyim ve bu devlete bu millete ya örnek olmayı ya da yoldaş olmayı hedeflemişimdir. Bu ne anlama geliyor bizim yaşadığımız bu toplumun hep bir memur zihniyetinin olduğu ve üretim geliştirme araştırma ile ilgili hiç bir atılımın olmadığını aşikar bir şekilde görüyorum. Karpaz Meslek lisesinde Bilgisayar bölümü okudum. Bu bölümü okumam bana sadece okuduğum bölümün adı ve bakış açısı var. Yaptığım bu işte bana önce ön ayak oldu sonra kendimi geliştirebilmem için bir yol.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

-Giyim tarzım ve bulunduğum medya sektöründen dolayı gençlerin favori diyebileceği kişi oldum. Bunu çevremde rahat bir şekilde görebiliyorum. Ama ben gençlerin bu bakış açılarına katılmıyorum. Ben onlara özenilecek birisi değil örnek olabilecek bir kişi olmak isterim.

Onlara şunu söylemek isterim başarmak büyük bir azimdir ve çaba gerektirir doğrusu ise onların kendi vicdanlarıdır.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

- Yeşil beni yansıtır. Sebebi bir özelliğinin olması ve bir de fark edilebilir olması. Yeşil rengi gözleri dinlendirebilen tek renk olduğu ve işime yakın farkı ortaya koyan fark yapan anlamında olduğunu düşündüğüm için yeşil benim rengim.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

- Kişinin vicdanıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kişiliğini koruyan bir insanın yalanla gizlemeyeceğine kanaat getiriyorum. Beyaz yalan diye bir şey yoktur hakikat ne ise o. Çünkü yalan çıkar taşır çıkar menfaat için yalandan kaçınmalıdır. Yalan insanın kendi vicdanında şüphedir rahatsız eder. Yalanın rengi yoktur.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Annemin bana Tek mirası.

-Oğlum her darlığın elbet bir bolluğu vardır sabret ve haline şükret demişti bana.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Ulaşılamayacak kimse yoktur fakat belli bir seviyeye gelmiş birçok Rap müzik sanatçısına sormak istediğim neler yaşadınız ve neleri örnek almak istediniz diye sormak isterdim. Çünkü her müzik sanatçının da örnek aldığı ya da yaşamaktan korktukları bir ayak biçimleri vardır.

9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?

- Menfaatlerden artık vazgeçmelerini.

- Kendileri için değil toplumunu düşünen canını ortaya koyan bireyler yetiştirilmelerini.

- Dünyayı değil Dünya KKTC'ye örnek almalı.

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

- Kendi emek ettiği bir işin üstüne konan başkası, sanki kendi emek yapmış ve ön plana çıkmasına tahammülüm yoktur.

- Bir annenin karşılıksız sevgisine takdiri ben az bile buluyorum.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?

Hızlı Kararlı ve Emin.



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

-En son Abdulhamit Payitaht film serisini izledim. Kitap Okumaktansa araştırmayı bilgi edinmeyi daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde daha çok aklımda kaldığına ve daha rahat anlayıp kendimce yorumlayabiliyorum.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

İkizler burcuyum. Burcumun nerdeyse hemen hemen hepsini taşıyorum. Sadece burcumun çift karakteristik olmasını rahat bir şekilde kullanabilme kabiliyetimi geliştirmemle, Terazi burcunun özelliği olan dengesizlik burcunu Kıyaslamalarına anlam veremiyorum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

- Ben bir Galatasaraylıyım. İlgim var fakat çok aşırı takımımı takip edemiyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Gerçekten Bravo. Gazete Okuyan ve Hazırlayan tüm emekçilerine sonsuz saygı ve şükranlarımı diliyorum. Emeğiniz çok. İnşallah emeğinizin karşılığını burada olmasa da amellerinize yansıyordur.

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https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/