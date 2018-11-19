''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Fatma Ertugral

İsim: Fatma Soyadı: Ertugral Doğum Tarihi: 11.10.1992

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Araştırma Görevlisi

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba, ben Görsel iletişim Tasarım üzerine okuyup, yüksek lisansımı iletişim ve medya üzerine yapmaktayım. Lisede Görsel iletişim ve medya teknikleri okudum, ancak medyadan çok güzel sanatlar ile ilgili birçok iş ve projede yer aldım sergiler ve yarışmalara katılarak ödül aldım. Liseden buyana bir çok kurumda grafiker ve kurgu - montaj alanında görev aldım. Ancak güzel sanatlar dalında en çok ilgimi ve hevesimi destekleyen her zaman fotoğrafçılık oldu. Fotoğrafçılık sadece bir tutku değil, benim için geçtiğimiz günlerde hakkı rahmetine kavuşan Ara Güler'inde dediği gibi tarihi resmetmek benim için her zaman daha motive edici oldu. Özellikle bireylerin günlük yaşımı ve uğraşları içinde onların fotoğrafını çekmek inanılmaz bir duygu.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerim, resim çizmek, doğada yürüyüş yapmak, poligonda havali tüfek üzerine atış yapmak ancak bunlar arasında fotoğraf çekmek hobiden çok daha öte. Fobilere gelince çıkarcı ve iki yüzlü insanların içinde kalmak.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Herkes gibi benimde hayallerim var. Ama en büyük hayalim nedir diye sormak isterseniz de bir sanat atölyesi açmak, bir kaç yıl önce bir grup arkadaşlarımla beraber bir süre 7 ile 14 yaş grubu öğrencilere el işi ve sanat eğitimi verdim. Birilerine bir şey öğretmek inanılmaz bir duygu… Birilerinin hayallerine dokunmak özellikle küçük yaş çocukların hayallerini yansıtmalarına destekte bulunmak paha biçilemez… ve bunu devam ettirmek istiyorum. Ayrıca çektiğim fotoğraflarla bir sergi açmak istiyorum.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Herkesin favori insani vardır, ama karşılıksız kendinden çok seven tabi ki de; Annem.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Benim için siyah. Özü sözü bir ne istediğini bilen bir ağırlığı gibi hafifliğide yansıtan bir renk.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalanın her türlüsü yanlış. Bence dürüst olunması gerekir kaba tabir ile kıvırmaya gerek yok. böylelikle yalana ihtiyaç kalmaz. Çünkü yalanın beyazı veya pembesi hiç fark etmez. Bir bireyin doğruyu öğrenmesini veya gerçeğe ulaşma hakkını elinden alır. Ne istediğini bilen biri yalan söylemeye gerek duymaz. Saat kavramı ile ilgili olabilir.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Sen güçlüsün hayallerinden vaz geçme… Kendini kimse için değiştirme, hayatında kısıtlamalar veya engeller olabilir ancak azmin sonunda başarı vardır.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Herhalde biri Frida Kahlo ve Ara Güler olurdu… Birinden aşkı, diğerinden tarihi resmetmeyi öğrenmek isterdim…

9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?

Konuyu ütopik olarak ele almak istemiyorum ama Barışın sağlanması ile KKTC’li gençlerin önünün hem eğitim hem de iş imkânı olarak açılacağı düşüncesindeyim.

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Yalan, başkalarının hakkını gasp etmek ve çocuğu, genci, yaşlısı, kedisi köpeği hiç fark etmez bir cana şiddet uygulanması… Tahammül edemediklerim. Karşılıksız yapılan her türlü iyilik ve yardım her zaman takdire şayandır.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?

Başkaları hakkımda ne düşünür bilemem ama bence; çalışkan, alıngan ve konuşkan…

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son Müslüm babanın filmine gittim. İnanılmaz bir eser oldu, özellikle Timuçin Esen rolün hakkını kendine yakışır bir şekilde verdi.. Kitap olarak ise yüksek lisans tezimle uğraş verdiğim için herhangi bir roman veya deneme okumadım anacak Tez ile ilgili araştırmalar ile kitapları halen okuyorum.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Terazi burcuyum ve tüm özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Özellikle sanat ve estetik ile denge konusunda.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Galatasaray. Çocukluktan aile yadigarı diyelim. Mümkün olduğunca derbileri takip ediyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Bence güzel bir proje geliştirdiniz, Özellikle ada gençlerini Kuzey Kıbrıs bazında ele alırsak tanınmaları, desteklenmeleri ve keşfedilmeleri için bir basamak olarak görüyorum. Malum gelen işsizlik, çöken ekonomi, gruplar arasında ortaya çıkan zenofobik yaklaşımlar benim ve benim gibi olan gençlerin gelecek kaygısı içine düşmelerine sebebiyet veriyor. Siz ve sizin gibiler ile gelen destek ve farkındalıklarla bunların üstesinden gelinebileceğine yol gösterici olabileceğine inanıyorum.