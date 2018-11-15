''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Ayşe Mulla

İsim: Ayşe Soyadı: Mulla Doğum Tarihi: 17.03.1985

Yaşadığı Yer: Gazimağusa Medeni Durumu: Evli

Unvan: TRX Eğitmeni ve Vücut Geliştirme Sporcusu

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben Ayşe Mulla. Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunuyum. 11 yıldır Gazimağusa Belediyesinde çalışmaktayım. Vücut geliştirme sporuna başladığım günden itibaren farkettim ki sporcu kimliğim hep ön planda oldu. Bunu daha profesyonel olarak yapabilmek için eğitimler almaya başladım.

2016 ve 2017 yılında KKTC Body Fitness şampiyonu, 2018 Mart ayında da Türkiye 2.si oldum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Günlerim genellikle çok yoğun geçtiği için hobilerime zaman ayırmakta zorlanıyorum fakat fırsat buldukça kitap okumaktan hoşlanıyorum. Aynı zamanda ilgi duyduğum alanlarla ilgili belgeseller ve diziler izliyorum

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Yaptığım sporda iyi dereceler almak şu an için en büyük hedefim.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Eğer herhangi bir kişinin en favori insanı olup onları spor yapmaya teşvik edebilmişsem, bir şeylerin imkansız olmayıp başarılabileceğini gösterebilmişsem ne mutlu bana.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



En sevdiğim renk siyah aslında, fakat çoğu insana karamsarlığı çağrıştırıyor olabilir. Ben enerjik ve neşeli bir insan olduğum için daha canlı renkler beni yansıtıyor olabilir.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Birilerini üzmemek kırmamak adına beyaz yalanlar söylenmeli bence. Böyle durumlarda benim de yalan söylediğim olmuştur.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Tavsiye değil belki ama hem birebir yaşayarak hem de gözlemlediğim şey çok çalışarak ve disiplinle başarının kaçınılmaz olduğudur.



8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Vücut geliştirme alanında başarılı olmuş pek çok insanla bu spor üzerine sohbet etmek isterdim.

9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?



Av kesinlikle yasaklanmalı ve hayvan haklarına daha çok önem verilmeli. Yasalarla hayvanlara her türlü kötülük Yapan herkes ağır cezalarla cezalandırılmalı ve devlet tarafından bunun denetimi yapılmalı.

Aynı şekilde doğaya daha fazla değer verilmeli ve yasalarla zarar verenler cezalandırılmalı

Bisiklet ve yürüyüş yolları yapılmalı. Trafikte yaya ve bisikletlilere saygı duyulmalı.

Belki de bunların hepsini aileler çocuklarına öğretse daha duyarlı bir nesil yetiştiririz ve bunlar sorun olmaktan çıkar.

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



İki yüzlü ve herkesin hayatına karışan insanlara tahammülüm yoktur. Kendine hedef belirleyip bunun için çaba gösteren insanları her zaman takdir ediyorum.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



Disiplinli, enerjik ve güler yüzlü.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Anoreksiya hastalığını yenmeye çalışan bir kızın iyileşme sürecini anlatan To The Bone filmini izledim.

En son okuduğum kitap; Çavdar Tarlasında Çocuklar.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Balık burcuyum. Çok hassas ve duygusal bir insanım. Balık burcu en son burç olduğu için bütün burçların özelliği balık burcunda var derler sanırım bende de her şeyden biraz var.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Fenerbahçeliyim, fakat çok uzun zamandır futbolla ilgilenmiyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Öncelikle köşenizde bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce de konuğunuz olmuştum, benim için çok keyifliydi. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/