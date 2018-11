''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Gönül Toker

İsim: Gönül Soyadı: Toker Doğum Tarihi: 24.06.1986

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Eğitmen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Bana baktığınızda ne görüyorsanız, O.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim ve fobilerim yaptığım her şeydir. Hobi olarak başladığım her şey şimdi hayatımın temel taşıdır. İşim, hayatım, her şeyim hobimdir. Fobim var diyemem. Zira, en büyük hobim de teker teker korkuları görüp dönüştürmektir.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Mümkün olduğunca çok insana ulaşmak ve kalplerine dokunmak. Hayatlarına küçük de olsa bir fark katmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Herhangi bir kişinin en favori insanı değilimdir umarım. Herkesin favorisi kendi olsun. Benim için öyle.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Kırmızı, Yeşil ve Altın.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Kendimden kaçtığım şeyler olduğunda, kendimi aklamak için yalan söyleyebilirim. Hedefim o yalanları yakalayıp dönüştürmektir. Çünkü kendi gerçeğimi ancak doğru olarak yaşayıp yansıtabilirim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



"Zor nedir? Henüz bilmediğindir. Öğren, kolay olsun."



8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Paulo Coelho (Yazar). Çok şey öğreteceğinden eminim.

9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?



Aile bağımlılığından özgürleşmek. "Ben buyum." diyebilme cesaretini hayata geçiren bireylerin çoğalması. Menfaatler için değil, kalpten geldiği gibi olunması. Yani, özgürlük...

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Her şeye tahammül edebilir olmak insanı güçlendirir. Bastırmak, yutmak değil; tahammül... Tahammüle sonuna kadar açığım. En çok takdir ettiğim şey, olduğu gibi olan insanlardır.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



Aşk Yolcusu. Birey. Birliğin bir parçası.



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Okyanusun Sesi Filmi.

Kitap, Osho, Yoga/ Bireyin Doğuşu.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Yengeç. Hepimizin askında birçok burcu var. Güneş burcu sadece görünen bir yüzü. Birçok özelliği taşıyorum ama Yengeç'in ev hayatına düşkünlüğü diyebilirim.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Futbol ilgi alanım değil.



15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Kendimi buradan ifade etmeme yol açtığınız için sonsuz teşekkürler. Yolunuz ışıl ışıl, yükselerek, başarılarla devam etsin.

