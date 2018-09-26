''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Tarkan Ahmet Alpmut

İsim: Tarkan Ahmet Soyisim: Alpmut Doğum Tarihi: 20.11.1992

Yaşadığı Yer: Yedikonuk Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Rap Müzisyeni

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Adım Tarkan Ahmet Alpmut. Sahne adıyla sadece “ALPMUT’’. Orjinal soyadımız Akgül'dür. Fakat dedemin zamanında nasıl bu hale geldiğini bende bilmiyorum ama iyi ki de değişmiş. Ben bu soy ismi marka yapmak istedim ve başarıya doğru gidiyorum. Çünkü Google'a “ALPMUT” yazdığınızda Dünya'da tek’im. Benden başka yok.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerimin en başında RAP şarkıları yazıp söylemek gelir. Tabi onun yanında şarkıların kayıtlarını alan, klipini çekip montajlayan yine benim. Aynı zamanda Kıbrıs'ta son dönemlerin en popüler Facebook sayfası olan x bir sayfasının 8 yöneticisinden birisiyim ve kurucularındanım. Özellik olarak, 100 kişinin içine beni atın. 100 metre uzaktan bakın, ilk gözünüze çarpacak kişi benimdir. Çünkü çenemde 10 santim sakal, gözümde dereceli gözlük, kafamda üzerinde (Alpmut'un)“A” harfi yazan bir Rapçi şapkası ve siyah bir eşofman takımıyla gezerim. Yazları resmi kurumlara bile şort terlikle giderim. Beni adam yapan kıyafetim değil, bilgi seviyem ve karakterimdir. Beğenmeyen almasın modun dayım.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir? En büyük hayalim müzik işinde kendimi bir şekilde şu adadan dışarı atıp müziklerimi duyurmak. Kıbrıs’ta olmuyor. Onun yanında “Karpaz Bölgesi Kültür Turizm Derneği “kurucusu ve Başkanıyım. Bütçe çıkarmaya çalışıyorum derneğe. Kıbrıs Genç Tv’de 4 yıldır aktif çalışıyorum. Program yönetmenliğinden Yayın Yönetmenliği görevine geçerek 4. yılımı tamamlıyorum. Gazetecilik alanında sosyal medyada sayfalarımı büyüterek devam etme projem var.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Köyümdeki çocukların favorisiyim. Beni yakından takip ediyorlar ve Kodamanları her ortamda susturmayı başarıp gençlerin önünü açtığım için ve aynı zamanda tarzım ile müziklerimden dolayı favorileriyim.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Siyah.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan her durumda şarttır. En dürüst insan bile piyasaya çıktığı zaman söylediklerinin %10'u yalandır, diğer yüzdelikleri de kararsızdır... Doğruluk payları ne kadardır hesaplayamam. Beyaz yalan kesinlikler gereklidir. Çok söylüyorum. Amaç kimseyi üzmemek. Çünkü olan olmuştur zaten. Söyleyeceğim yalan birine zarar verecekse o tip yalanlara karşıyım ve söylemem.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayallerinin peşinden koş, mutlaka yorulacaklardır.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



İlk insanı bulurdum. Maymundan mı geliyoruz yoksa insandan mı geliyoruz kavgasını bitirmek için.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Zihniyetin. Çünkü burada insanların inançlarına aşırı saygısızlık var. Kapalısı açık olana ortalık kızı imajını yakıştırıyor, açığı kapalı olana gerici imajını yakıştırıyor. Dinsize kafir diyorlar, Dinsizler de dindarların inançlarını engellemek için siyaseti bile kullanmaya çalışıyor. Kimse kimseye karışmadan, herkes istediği inancı yaşasın. İsterse yahudi olup duvarın önünde sallana sallana dua okusun. Bana zararı yok ama inançlara saygısızlık yapana saygı duymuyorum hatta muhatap bile olmuyorum.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Bir konuma gelebilmek için başka insanların sırtına basarak hedefine ulaşmaya çalışan yalakalar, iki yüzlüler, gambazcı’lar ve laf taşıyan çıkarcılara tahammülüm yok. Genelde devlet dairelerinde bu ortam var. Çalıştığımdan biliyorum…

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



SAĞLIK, MUTLULUK ve bir de günümüzde bunları sağlayacak mali kısmı olan PARA.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Sinema filmi olarak Riddick 3, kitap olarak Doğan Cüceloğlu'nun “insan ve Davranışı” isimli psikoloji ve fizyoloji alt yapılı bir eğitim kitabını okudum. Ondan önce “RAMSES” İsimli 5 Ciltlik kitap olan Firavun'un hayatını okuyup bitirdim. Hayatımda okuduğum en güzel Romandı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Burcum Akrep ama inanmıyorum öyle şeylere ben.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Futbol izlemeyi 15 yıl önce bıraktım. Boks, kick boks, Mmma ve Sumo güreşlerini izlerim.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Çok başarılı buldum soruları. Kişiyi, okuyucuya özetle tanıtabilmenin 15 soruluk mucizesi diyelim. Renk kısmı özellikle dikkatimi çekti. Çünkü renk seçimi karakterle alakalıdır. Koyu renkleri iç dünyasında çok düşünen kişiler giyer. Açık renkleri anı nı yaşayıp mutlu olmanın yollarını bulmuş kişiler giyer.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/