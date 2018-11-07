''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu;

İsim: Samet Soyisim: Öztaş Doğum Tarihi: 24.09.1992

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Müzisyen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Tabi ki. Samet Öztaş 1992 Ortaköy/Lefkoşa doğumluyum.

Özet geçmek gerekirse, müzikle uğraşmayı, şarkı yazmayı ve söylemeyi seven biriyim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Bir fobim olduğunu düşünmüyorum. Her insan gibi sevdiklerimi kaybetmekten korkarım.

Hobilerime gelince aslında çok sevdiğim şeyler var daha doğrusu yaşamayı ve eğlenmeyi bilen ve seven bir insanım. Bunların yanı sıra özellikle belirtmek gerekirse, müzik aktivitelerinde bulunmak, konserlere gitmek veya gitar çalmak gibi.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En büyük hayalim;

Çok küçük yaştan gelen bir hayal aslında, hep bir müzik grubunda solo atan bir gitarist olmak istemişimdir ve bu yolda ilerliyorum.

Yeni projelerim ise dinleyicilerim bilir “Sevemedim ben bu kışları” şarkısına aralıkta çekeceğim klip ve 2. Şarkımın 2019’da yayınlanacak olması bunun yanı sıra 70-80-90’lar ile ilgili rock müziği insanlara tekrardan sevdirmek gibi bir projelerimiz var.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Herhangi bir kişinin favori insanı değilimdir diye tahmin ediyorum ama çevrede sevilen bir insan olduğumu düşünüyorum.

Ama müzik camiasında idol’üm ve favorim olan bir insan varsa o da Olcay Gündoğar’dır.

Olay abi müzik hayatında beni bir adım daha ileri atan kişidir ve benim hocamdan çok düşüncelerini ve müzik tarzını örnek aldığım değerli bir insandır.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Beni yansıtan tek renk siyahtır.

Asil ve asaletli bir duruşu var.

En iç karartıcı görünüme sahip olsa da, siyah benim için bir yaşam tarzıdır diyebilirim.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Tasvip ettiğim bir hadise değildir yalan.

Ve klişe bir laf olacak belki ama yalanın ne beyazı olur ne siyahi.

Yalan, yalandır ve telafisi olmaz!

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatımda aldığım en büyük tavsiye; Ne olursa olsun hayatı ve yaşamayı sevmelisin ve sevdiğin şeyleri yapmalısın.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



İstedikten sora ulaşamayacağınız kişiler yoktur bu hayatta ama isteyipte ulaşamayacağım isimler varsa o da Mustafa Kemal Atatürk, Bühürizade Mustafa Itri ve Hafız Post. Bu isimlere ulaşmak isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Değişmesini istediğim o kadar çok şey var ki.

Öncelikle yaşadığımız ülke ve diğer ülkelerin daha çok yaşanılabilir hale gelmesini isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Hak etmeyip kazanan ve haksızlık yapan kişi ve kişilere tahammülüm yoktur!

Dahası iyi geçinen ve özellikle hayvanları seven onlara zarar vermeyen kişileri her zaman takdir etmişimdir.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Die For Rock

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Pek kitap okumam aslında hiç kitap okumam ama çok fazla film izlerim ve filmleri sinemada izlemeyi sevmem daha çok evde yalnız izlemeyi tercih ederim.

En son sinemada Jumanji filmine gittim. Ama son izlediğim film

“V For Vendetta”.

2006 dan 2018 yılında kadar vazgeçmediğim tek film ve sanırım hiç vazgeçmeyeceğim.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Terazi burcuyum ve bütün özelliklerini taşıyorum.

İyi tarafları ve kötü tarafları var tabi ki.

Özellikle dengesizliğim, detaycı ve şüpheci yanım ağır basar. Ama iyi niyetli herkesle anlaşabilen ve baskıcı bir özelliğe sahip bir özelliğe sahibim. Bu tarafından baktığım zaman çok memnunum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Beşiktaş.

Tuttuğum ve desteklediğim takımdır.

Maçlarını kaçırmam ve yakından takip ederim.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Çok güzel buldum bu köşenizi.

Farklı bir açıdan baktığımız zaman, bazı insanların kendini bir kaç kelime ile ifade etmesi, kendini tanıtması çok güzel bir şey. Bu anketleri okuyan kişiler size ulaşacak ve kendini ifade etmenin ve tanıtmanın bir yolunu bulacak.

Bu konuda güzel bir köşe ve ‘’Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru’da’’ bana da yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/